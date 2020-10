İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Sivas'ta konuştu - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Sorumlusu Koray Aydın, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik sözlerine ilişkin, "Açık hesaplarla birbiri hakkında, aleyhinde konuşmak, yazmak, çıkıp televizyonlarda bunu ifşa etmek, dava adamlarının yapacağı iş değildir." dedi.

Aydın, Sivas'ta bir düğün salonunda gerçekleştirilen partisinin mahalle temsilcileri sertifika programında, siyasal parti anayasasının her şeyin üstünde olduğunu söyledi.

Kişisel varlıkların bir şeyi ifade etmediğini vurgulayan Aydın, "Yarın siz gidersiniz yerinize başka birisi gelir. Ama bu kimlikler üzerinden gözünüz gibi koruyacağınız yer partinizdir. Onun varlığı üzerinden dedikodu yapamazsınız, onun varlığı üzerinden, 'Ben yoksam her şey yıkılır.' diyemezsin. Parti her şeydir. Mensubu olduğunuz siyasal partinin anayasası, sizin her türlü uymanız gereken anayasa hükmündedir." diye konuştu.

Aydın, parti tüzüğünün okunması gerektiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Açık hesaplarla birbiri hakkında, aleyhinde konuşmak, yazmak, çıkıp televizyonlarda bunu ifşa etmek, dava adamlarının yapacağı iş değildir Dava adamları her türlü şeyi göze alır ama dik durarak emek vererek de siyaset yaparsa bugün değil, yarın da çok daha iyi yerlere gelir. Biz siyasi hayatımızda çok seçim kongre kaybettik. Ama hiç birinde çıkıp da partinin aleyhinde bir tane söz söylemedik. Delegeye dokunacaksın, ilçeye dokunacaksın, insanlarla hemhal olacaksın. Oturduğun yerde klavye siyaseti yapmayacaksın. Siyaset emekle yapılır."

Programın sonunda, Koray Aydın, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral ve Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, partinin mahalle temsilcilerine sertifikalarını verdi.

Programda ayrıca partiye yeni katılanlara rozetleri takıldı.