İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'dan "erken seçim" değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'dan "erken seçim" değerlendirmesi Açıklaması

01.02.2021 16:09
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'dan

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, ülkede yakın zamanda seçim olacağına inandığını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, ülkede yakın zamanda seçim olacağına inandığını söyledi.

Partisinin Kırşehir İl Başkanlığının düzenlediği programlara katılmak üzere kente gelen Aydın, İYİ Parti Özbağ Belde Başkanlığı binasının açılışını yaptıktan sonra Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti.

Burada konuşan Aydın, makul bir anlayışı yakaladıktan sonra Türkiye'nin geleceğinin dizayn edilebileceğini savundu.

Cumhuriyetin ve Türkiye'nin kazanımlarının muhafaza edilmesiyle geleceğin dizayn edilmesinin, ülkesini seven her insanın sorumluluğu olduğunu belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Bu sorumluluğun yerine getirilmesi gerekir. İYİ Parti'nin de hareket noktasını o oluşturuyor. Mahalli seçimlerde, ülkeyi kötü yönetip adeta uçurumun kenarına getiren iktidara vatandaş bir şamar vurdu. Bunun çok uzun süreceğini sanmıyorum, yakın bir gelecekte seçim olacağına inanıyorum. İktidarın yediği şamarın daha okkalısının geleceğine inanıyorum. Çok yanılacağımı da sanmıyorum. Az çok kokuyu alan bir insanım. Biz sokak siyasetçisiyiz. Tabanda siyaset yapıyoruz. İki gün önce de Aksaray'da idik. Görüyoruz insanların tavırlarını, hareketlerini. Herkesin burnuna kadar gelmiş. Vatandaş pusuya yatmış, ceza kesecek. Siyasette intikam günleri vardır. İntikam kelimesi hoş bir tabir değil, ama demokraside intikam demek sandıkta verilecek ceza demektir."

Türkiye'de bir iktidar değişikliğinin olacağını ileri süren Aydın, " İstanbul'un ertelenen seçimlerinde ne olduysa o olacak. Farklı olacağını düşünmüyorum. Yani, Türkiye'de bir iktidar değişikliği yaşanacak. Bu işin karşılığında, siyasetle uğraşanlar olarak bizlerin de sorumlulukları var. Kimseyi itmeden, dışlamadan, ötelemeden insanları bir arada tutacak bir zeminin inşa edilmesinin zaruret haline geldiğini düşünüyorum. Ben bunu İstanbul, Ankara belediyelerinde görüyorum. Kırşehir zaten bu konuda on numara." ifadesini kullandı.

Daha sonra Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen üye katılım programına katılan Aydın, İYİ Parti'ye katılanlara rozet taktı.

Aydın, programda yaptığı konuşmada, 340 bin üyeye yaklaştıklarını vurgulayarak, "Pandemi olmasaydı 400 bine dayanacaktık. Şimdi büyük bir seferberlik yapacağız. Herkesin şaşıracağı rakamlara ulaşacağız." diye konuştu.

Programa Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, Merkez İlçe Başkanı Zafer Satılmış ve partililer katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'dan 'erken seçim' değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika


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