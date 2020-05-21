İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuri Okutan Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuri Okutan Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuri Okutan, partilerinin çözümler üreterek Memleket Masası'na sunmaya hazır olduğunu bildirdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuri Okutan Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuri Okutan, partilerinin çözümler üreterek Memleket Masası'na sunmaya hazır olduğunu bildirdi.

Nuri Okutan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, seçim sisteminin değiştirilmesi ve illerde "çoklu baro" kurulması gibi değişikliklerin hukuk devletine ve baroların bağımsızlığına zarar vereceğini öne sürdü. Baroların hukuka aykırılıkla mücadele ettiğini savunan Okutan, "Hükümetin baro yapısını değiştirme planı bizlere, baroların bu mücadelesinden rahatsız olduklarını düşündürüyor." diye konuştu.

Okutan, partilerinin bu değişikliklerin karşısında olduğunu belirtti.

CHP'nin, Türkiye İş Bankası'ndaki hisselerine de değinen Okutan, şöyle devam etti:

"Atatürk'ün vasiyetnamesi ile CHP'ye devredilen hisselere hükümet tarafından mülkiyet hakkı kapsamında da el konulamaz. Siyasi Partiler Kanunu açısından bakıldığında da hisseler üzerinden CHP'nin bir ticari faaliyeti olmadığından ve gelirinin doğrudan Türk Tarih ve Türk Dil kurumlarına aktarılması dolayısıyla da hisselerin hazineye devredilmesi hukuka aykırılık teşkil eder."

Mirasın, hukukta hem miras bırakana hem de mirasçıya tanınmış, sınırları belli açık ve net bir hak olduğunu dile getiren Okutan, "Mirasının tartışma konusu olması, Atatürk'ün maneviyatına saygısızlık ve hakarettir." iddiasında bulundu.

Memleket Masası

Okutan, hükümetin, çiftçi, esnaf ve çalışanların sorunlarına kısa ve uzun vadede sorunları çözecek öneriler getirmesi gerektiğini ifade etti.

Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Memleket Masası" önerisini hatırlatan Okutan, hükümeti bu öneriyi değerlendirmeye davet etti.

Okutan, "Parti olarak, bütün kadrolarımızla memleketimiz için çözüm üretip Memleket Masası'na sunmaya hazırız." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 03:28 Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuri Okutan Açıklaması - Son Dakika

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