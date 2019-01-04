İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Özdağ Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, "Piyasaya dağıtılan yardımlar, bol keseden dağıtılan ve geri dönmeyen KOBİ kredilerine son verilmedikçe ekonomide iyileşme olmayacağını bir an önce görmeniz lazım." dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, "Piyasaya dağıtılan yardımlar, bol keseden dağıtılan ve geri dönmeyen KOBİ kredilerine son verilmedikçe ekonomide iyileşme olmayacağını bir an önce görmeniz lazım." dedi.



Özdağ, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Merkez Bankasının nisan ayında yapılması gereken genel kurulunun bu aya alınması kararının tepkilere neden olduğunu söyledi.



Merkez Bankasının bu aksiyonunun piyasada oluşan güvensizliği perçinlediğini iddia eden Özdağ, "Bu karar ile piyasada likidite sıkışıklığı olduğu hissedilmiştir. Merkez Bankasının karını seçim öncesinde hazineye aktarma çabası olarak görünen bu karar, bankanın politikaya bulaştığını bir kez daha ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.



Özdağ, uygulamanın bu şekilde devam edecek olmasının Merkez Bankasının banknot matbaasının seçim öncesinde para basarak bir siyasi partinin seçim harcamalarına ve dağıtılacak yardımlara kaynak yaratması anlamına geleceğini savundu.



Enflasyon oranına da değinen Özdağ, TÜİK'in açıkladığı enflasyon sepetinde 407 malın bulunduğunu, bunlardan 202 malın fiyatının arttığının görüldüğünü belirtti.



Yapılan değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını öne süren Özdağ, şunları söyledi:



"Enflasyonu eğip bükünce, istatistik kurumlarına yalan söyletince ne oluyor? Seçmenin tamamı bu oyunun farkında. Yaşanan gerçek enflasyon yüzde 100'ün üzerinde. Kimse halkı kandırmaya kalkmasın. Elektrik, su, doğalgaz ile tüm gıda ve tarım ürünlerinde fiyat artışını yaşayarak gördük. 2019 yılı başında yaşanan yüzde 10'luk indirim, fiyatı yüzde 100 artmış bir malın fiyatının yüzde 10 düşmesidir. Artık Türkiye'de sıkı para politikası yok. Damat Bey'in 'kafana göre takıl' ekonomi politikası var. Cumhuriyet tarihinin en büyük finans krizi ile karşı karşıyayız. Başarılı gibi gösterilmeye çalışılan birinci 100 Günlük Acil Eylem Planı fiyasko ile sonuçlandı. İlk 100 günde ülkenin parası resmen pul oldu. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu boyutta bir kriz yaşanıyor. Hem finans kesimi hem reel kesim zor durumda."



Türkiye için 2019'da yüzde 0,5 ile yüzde 1,5 arasında değişen küçülme tahmini yapıldığını anlatan Özdağ, tüm dünyanın AK Parti hükümetini uyardığını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Onlar da aslında ne olacağını görüyor, biliyor ama AKP'nin tercihi yerel seçimlere kadar halkı uyutmak olduğu için hala inatla bu zor durum ile gerçek mücadele yapılmıyor. 31 Mart 2019 yerel seçimleri yapıldı, bitti; sıra ekonomiye geldi. Finans kesimini mi reel sektörü mü kurtaracaksınız? Piyasaya dağıtılan yardımlar, bol keseden dağıtılan ve geri dönmeyen kobi kredileri, bol keseden yandaş şirketlere yapılan vergi operasyonları, ihale kıyakları bitmedikçe, israfa, saray inşaatına, uçak ve araba saltanatına son verilmedikçe ekonomide iyileşme olmayacağını bir an önce görmeniz lazım. Suriyeli sığınmacılara harcadığınız 40 milyar doların bu krizi tetikleyen en büyük unsur olduğunu görmemek nasıl bir körlüktür. 2011'den bu yana harcanan 40 milyar dolar olmasaydı 2015 ve sonraki yıllarda bütçe açığı olmayacaktı. Hala Suriyeliler konusunda adım atmamak Türkiye'nin geleceğini yok ediyor."



"Pompeo'nun Türkiye'ye yönelik skandal sözleri



Ümit Özdağ, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi konusunda Türkiye'ye ilişkin skandal sözlerine ilişkin soruya, ABD ile PKK/PYD arasında 2015 yılından sonra başlayan bir iş birliğinin olduğunu söyledi.



ABD yetkililerinin, Türkiye Cumhuriyeti'ni zan altında bırakacak ifadelerinin kabul edilmesinin mümkün olmayacağını belirten Özdağ, "Bu açıklamaya karşı en ağır cevabın kısa zamanda verilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

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