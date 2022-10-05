Rıdvan Uz: Taliban Yönetiminin Oradaki Türklere Karşı Ciddi Bir Soykırım Uygulamaya Başladığı Bir Süreç Yaşanıyor - Son Dakika
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Rıdvan Uz: Taliban Yönetiminin Oradaki Türklere Karşı Ciddi Bir Soykırım Uygulamaya Başladığı Bir Süreç Yaşanıyor

05.10.2022 13:07

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, Taliban yönetiminin Afganistan’ın kuzeyindeki Türklere işkence ve soykırım yaptığına yönelik bilgiler geldiğini söyledi. Uz, “Afganistan’ın kuzeyi, yani Güney Türkistan’da Türk soydaşlarımız, özellikle Hazar Türkleri başta olmak üzere Özbek, Türkmenler ve oradaki diğer Türk azınlık, ciddi anlamda büyük sıkıntı çekmekte, zulme uğramakta ve köyleri zorla boşaltılmakta… Bu konunun takipçisiyiz ve bu noktada iktidarı konunun takipçisi olmaya davet ediyoruz” dedi.

HALİL YATAR

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, Taliban yönetiminin Afganistan'ın kuzeyindeki Türklere işkence ve soykırım yaptığına yönelik bilgiler geldiğini söyledi. Uz, "Afganistan'ın kuzeyi, yani Güney Türkistan'da Türk soydaşlarımız, özellikle Hazar Türkleri başta olmak üzere Özbek, Türkmenler ve oradaki diğer Türk azınlık, ciddi anlamda büyük sıkıntı çekmekte, zulme uğramakta ve köyleri zorla boşaltılmakta… Bu konunun takipçisiyiz ve bu noktada iktidarı konunun takipçisi olmaya davet ediyoruz" dedi.

Rıdvan Uz, bugün yaptığı açıklamada, Taliban yönetiminin Afganistan'ın kuzeyindeki Türklere işkence ve soykırım yaptığına yönelik bilgiler aldıklarını belirterek şunları söyledi:

"TALİBAN YÖNETİMİ TÜRKLERE KARŞI CİDDİ BİR SOYKIRIM UYGULAMAYA BAŞLADI"

"Afganistan'ın kuzeyi, yani Güney Türkistan'da Türk soydaşlarımız, özellikle Hazar Türkleri başta olmak üzere Özbek, Türkmenler ve oradaki diğer Türk azınlık, ciddi anlamda büyük sıkıntı çekmekte, zulme uğramakta ve köyleri zorla boşaltılmakta. Bu konuda çok ciddi anlamda serzenişler, bilgi ve belgeler tarafımıza ulaşmaya başladı. Biz, İYİ Parti Türk Dünyasından Sorumlu Başkanlık Birimi olarak bunun yakından takipçisiyiz. Malumunuz, Afganistan'da son süreçte, oradaki Amerika'nın da bölgeden çekilmesiyle o bölgedeki Peştuların, özellikle bugünkü Afgan Taliban yönetiminin, oradaki Türklere karşı ciddi bir soykırım uygulamaya başladıkları, işkenceler ve hatta köylerin boşaltılmasına varan bir süreç yaşanıyor. Bu konunun takipçisiyiz ve bu noktada iktidarı konunun takipçisi olmaya davet ediyoruz."

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Kaynak: ANKA

Afganistan, Rıdvan Uz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rıdvan Uz: Taliban Yönetiminin Oradaki Türklere Karşı Ciddi Bir Soykırım Uygulamaya Başladığı Bir Süreç Yaşanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rıdvan Uz: Taliban Yönetiminin Oradaki Türklere Karşı Ciddi Bir Soykırım Uygulamaya Başladığı Bir Süreç Yaşanıyor - Son Dakika
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