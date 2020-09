İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Temizer: Koray Aydın, bu hatanın bedelini ödemelidir - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, partideki liste kriziyle ilgili, "Bu büyük bir hatadır. Bu hata Sayın Koray Aydın'ın hatasıdır. Koray Bey, bu hatanın bedelini mutlaka ödemelidir, önünü açmalıdır hem partinin hem genel başkanın ve parti yönetiminde de bulunmamalıdır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, İYİ Parti'deki liste kriziyle ilgili DHA 'ya konuştu. 'İlk 75'te olsa dahi oy verilmeyecekler' listesinde ismi bulunan Yavuzer, kurultayda Genel Başkan Meral Akşener 'in konuşması sırasında söz konusu listenin telefonlara gelmeye başladığını, önce ihtimal vermediklerini belirterek, "Salı günü ispatlandı ki bu Sayın Koray Aydın tarafından ortaya çıkarılmış bir liste. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu var. Hoş olmadı" dedi.'KORAY BEY BU HATANIN BEDELİNİ ÖDEMELİDİR'Siyasette, partilerde ekiplerin, ekipçiliğin olabileceğine vurgu yapan Temizer, "Ama aynı partinin içinde eğer 'Oy verilmeyecekler' listesi yaparsanız, bunun adı başka bir şey olur. ve orada maalesef belki de Türk siyasetinde bir ilk gerçekleşti. Kongre salonunda yürürken gözümüzün içine bakamayan il başkanları oldu. Çünkü öyle bir dizayn yapılmış ki hangi il hangi sandıkta oy kullanacak. Dolayısıyla il başkanları bir baskı altında. Delegesine sahip olamayan il başkanı noktasında ve böyle bir liste verilmiş. Bu belgeli bir şekilde bütün yazışmalarıyla, ses kayıtlarıyla da ulaştı. Hoş değildi. Bu büyük bir hatadır. Bu hata Sayın Koray Aydın'ın hatasıdır. Kendisi yapmıştır, veya yanındaki arkadaşları yönlendirmiştir. Ama bu bir hatadır. Koray Bey bu hatanın bedelini mutlaka ödemelidir" diye konuştu.'BİZ BİR İLKE MÜCADELESİ VERİYORUZ'Temizer, İYİ Parti'yi çok zor şartlarda kurduklarını ifade ederek, "Daha önce çok ciddi bir demokrasi mücadelesi vererek kurduğumuz bir parti. Şimdi o mücadeleyi verdiğimiz döneme tekrar İYİ Parti'yi döndürürsek bu işin hiçbir anlamı kalmaz. Orada yaşadıklarımızı burada partililerimize yaşatırsak hiçbir anlamı kalmaz. Biz bir ilke mücadelesi veriyoruz. Ben gençlikten sorumlu genel başkan yardımcısıyken genel başkanın talimatıyla 7 ay Antalya İl Başkanlığı yaptım. Türk siyasi hayatında bir örneği yoktur; genel başkan yardımcılığından hiç bilmediği bir ile il başkanı olarak giden bir genel başkan yardımcısı. ve Mart ayında genel başkan Ankara 'ya çağırdı. Atamayla; çünkü giderken Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifa etmiştim, atamayla tekrar genel başkan yardımcılığı görevini verdi. ve Mart ayından itibaren atama bir genel başkan yardımcısı olarak kongreye girdik. Dolayısıyla biz makam, mevki derdinde değiliz, olmadık" dedi.'KONGREDE YAŞANANLAR CAN SIKICI'Temizer, Meral Akşener'e inandığını, birlikte yol yürüdüğünü anlatarak, "Ülkeye umut oldu İYİ Parti. Ama bu son kongrede yaşananlar çok can sıkıcı. Bir hatadır. Herkes hata yapabilir. Koray Bey de bir hata yapmıştır. Burada Koray Bey'e yakışan sayın genel başkanı zor durumda bırakmadan elini rahatlatmaktır, sayın genel başkandan görevden affını istemektir. Bir dönem de genel merkez yönetiminde bulunmamaktır. Bu hem Koray Bey için hayırlı olur hem de sayın genel başkanımızı zor duruma düşürmemiş olur hem de partilileri ve teşkilatları rahatlatmış olur. Bizim bu noktada Koray Bey'den beklentimiz sağduyulu davranıp, sayın genel başkandan genel merkez yönetimi noktasında affını istemesidir" ifadelerini kullandı. 'BENİMLE NASIL İLKE MÜCADELESİ VERECEKLER?Temizer, ortada fahiş bir hata olduğuna işaret ederek, "Yarın bir il başkanlığına gittiğim zaman, o il başkanının WhatsApp yazışmaları bana gelmişken ben aynı mücadeleyi nasıl vereceğim? Benim gözümün içerisine nasıl bakabilecekler? Benimle nasıl ilke mücadelesi verebilecekler? Dolayısıyla bu hatanın telafi edilmesi gerekiyor. Koray Bey gereğini yapmalıdır. Genel Başkanı da zora sokmamalıdır, partiyi de zora sokmamalıdır. Önünü açmalıdır hem partinin hem genel başkanın ve parti yönetiminin" dedi.'HODRİ MEYDAN, KONUŞALIM'

Temizer, Koray Aydın'a yönelik Twitter hesabından gönderdiği 'Hodri meydan' mesajına ilişkin de "Televizyon kanalına bağlandı ve orada milletin gözünün içine baka baka 'Biz çok demokratik bir kongre geçirdik, seçilemeyen arkadaşlar suçu kendisinde arasın' dediği anda ben o tweete atmak zorunda kaldım. Bu işi alenileştirmek değildir. Ama 'Biz millete yalan söyleyemeyeceğiz' dedik. Söylemeyeceğiz, söylettirmeyeceğiz de. Hodri meydan; buyurun konuşalım. Ben hazırım buna. Ne zaman istiyorsa nerede istiyorsa hangi televizyon kanalında kimin moderatörlüğünde istiyorsa bunları konuşuruz. Biz şeffaf bir partiyiz. Bu, parti içi meselelerin dışarıya aktarılması değil. Hayır; millet görsün" ifadelerini kullandı.