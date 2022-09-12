İyi Partili Dikbayır'dan Sakarya Hendek'te Okul Yıkımına Tepki: "Bu Okul Hasarlıysa 20 Sene Neden Beklediniz? Burada Rant Peşinde Misiniz?"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, Sakarya'nın Hendek ilçesinde yıkımı planlanan okulun önünde açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sakarya'nın mülki idarecilerine seslenen Dikbayır, "Bu okulu neden yıkıyorsunuz? Bu okul hasarlıysa 20 sene neden beklediniz? Burada bir rant peşinde misiniz" diye sordu.

İYİ Parti Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, Sakarya'nın Hendek ilçesinde yıkımı planlanan okulun önüne giderek basın açıklaması yaptı. Dikbayır'a çok sayıda veli ve öğrenci eşlik etti. Kendisinin de mezun olduğu okulda 670 öğrencinin eğitim gördüğüne dikkat çeken Dikbayır, şu açıklamayı yaptı:

"Yapılan yanlış bir uygulamadan, yapılan hatalardan ya da rant hesaplarından bugün bu 670 öğrenci şehir merkezine uzak bir okula gönderildi. Öğrenciler şimdi de bu ilçesinin başka uzak bir okuluna gönderdiler. Aynı durum orada da mevcut. O okulun öğrencileri de velileri haklı olarak bunu kabul etmedi. Onlar da haklı. Çünkü bu öğrenciler oraya gittiği zaman ikili eğitime geçilecek. Yani öğrencilerin bir kısmı sabah bir kısmı öğleden sonra gidecek. Bu evlatlarımızın birçoğu, kız çocuğu ve bu evlatlarımızın birçoğu köylerden geliyor. Yani kışın hava karardığı zaman böyle tenha okullarda eğitim görmek istemiyorlar ve haklılar.

"RANT PEŞİNDE MİSİNİZ?"

Ben soruyorum. Buradan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'na; bu okulu neden yıkıyorsunuz? Hasarlıysa eğer bu okul 20 sene neden beklediniz? Eğer bu okulun hasarı yoksa ki 2 tane hasarsız raporu var, neden yıkıyorsunuz? Burada bir rant peşinde misiniz? Yoksa başka bir şeyin mi derdindesiniz bunu anlamak istiyoruz. Madem bu okulu yıkacaktınız, bu çocuklarımıza niye bir okul inşa etmeden bu evlatlarımızı bu okuldan çıkarıyorsunuz?

"BU YANLIŞ UYGULAMAYI DERHAL DURDURUN"

Sakarya'nın ihracatta 9. sırada bir şehir, Türkiye ekonomisine katkıda 16. sırada bir şehir, eğitimde ise 45. sırada bir şehir. Siz Sakarya'ya, Sakarya'nın eğitim sistemine daha ne yapmak istiyorsunuz? Bunu anlamak mümkün değil. Buradan hem öğrencilerimiz hem velilerimiz hem de vatandaşlarımız adına hem Milli Eğitim Bakanı'na hem Çevre Şehircilik Bakanı'na hem de Sakarya Valisi'ne son bir uyarı yapmak istiyorum. Bu yanlış uygulamayı derhal durdurun.

"BU ÇOCUKLARIN HAYALLERİYLE OYNUYORSUNUZ"

Eğitim sistemine yaptığınız kötülükler, eğitim sisteminde yaptığınız hatalar, bizi 100 yıl öncesine götürüyor. Bakın farkında değilsiniz, bundan 100 yıl önce saray eşrafı okurdu, halk okuyamazdı. Şimdi de mevcut iktidarın yandaşları, zengin çocukları okuyabiliyor; bu çocuklar okuyamıyor. Bu çocukların eğitim eşitliğini ellerinden alıyorsunuz. Bakın çok net söylüyorum; sizi toprak kabul etmez. Bu çocukların hayalleri ile oynuyorsunuz.

"ÖĞRETMEN SIRA TAŞIMAZ. BU ÖĞRETMENLERİMİZİN DE KIYMETİNİ ARTIK ANLAYIN"

Ben buradan Sayın Bakan'a iki şey daha söylemek istiyorum. Sayın bakan bu tabloya bakın ve utanın. 12,13,14 yaşındaki çocuklar, şu anda okullarında, sınıflarında olması gerekirken burada size dertlerini anlatmaya çalışıyorlar. Haklarını savunmaya çalışıyorlar. Şapkayı önünüze koyun ve utanın. İkincisi bir şeyden daha utanın. Ben dün, bu çocukları gönderdiğiniz okula da gittim. O okulda gördüğüm tablo; öğretmenler sıra taşıyordu, sıra… Öğretmen sıra taşımaz. Öğretmen, öğrencisine bilgi verir. Bu ülkenin en kıymetli insanlarıdır. Öğretmen sıra taşımaz Sayın Bakan. Öğretmen okulunda temizlik yapmaz Sayın Bakan. Bu öğretmenlerimizin de kıymetini artık anlayın. Artık söyleyecek söz bulamıyorum. Derhal bu yanlış uygulamayı durdurun. Derhal bu çocukların mağduriyetini, velilerin mağduriyetini giderin."