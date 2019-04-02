İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ Görevinden İstifa Etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ görevinden istifa etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ görevinden istifa etti.



Edinilen bilgilere göre, Özdağ'ın İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiği belirtildi. Herhangi bir gerekçe ise verilmedi. - ANKARA

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