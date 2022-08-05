Ümit Özlale: "Allah Düşük Gelirli Kiracılara Tüik'teki Gibi Ev Sahibi Versin" - Son Dakika
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Ümit Özlale: "Allah Düşük Gelirli Kiracılara Tüik'teki Gibi Ev Sahibi Versin"

05.08.2022 14:51
Ümit Özlale: "Allah Düşük Gelirli Kiracılara Tüik'teki Gibi Ev Sahibi Versin"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, “Allah düşük gelirli kiracılara TÜİK’teki gibi ev sahibi versin! TÜİK’in 4274 düşük gelirli kiracıyı takip ederek açıkladığı yıllık kira artışı sadece yüzde 26,8. Bu kiracılar TÜİK’in paralel evreninden çıkıp gerçek dünyaya geçse yüzde 150’nin üzerinde bir kira artışıyla karşılaşacaklardı” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, "Allah düşük gelirli kiracılara TÜİK'teki gibi ev sahibi versin! TÜİK'in 4274 düşük gelirli kiracıyı takip ederek açıkladığı yıllık kira artışı sadece yüzde 26,8. Bu kiracılar TÜİK'in paralel evreninden çıkıp gerçek dünyaya geçse yüzde 150'nin üzerinde bir kira artışıyla karşılaşacaklardı" dedi.

İYİ Parti Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, TÜİK'in açıkladığı kira artış oranına tepki gösterdi. Özlale, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Allah düşük gelirli kiracılara TÜİK'teki gibi ev sahibi versin! TÜİK'in 4274 düşük gelirli kiracıyı takip ederek açıkladığı yıllık kira artışı sadece yüzde 26,8. Bu kiracılar TÜİK'in paralel evreninden çıkıp gerçek dünyaya geçse yüzde 150'nin üzerinde bir kira artışıyla karşılaşacaklardı."

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Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ümit Özlale, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Özlale: 'Allah Düşük Gelirli Kiracılara Tüik'teki Gibi Ev Sahibi Versin' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümit Özlale: "Allah Düşük Gelirli Kiracılara Tüik'teki Gibi Ev Sahibi Versin" - Son Dakika
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