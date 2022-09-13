İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'enflasyon' sözlerine tepki: Aksini düşünen de bu işi bilmiyordur

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Faiz sebep, enflasyon netice" sözünü ilk söyleşinin bugün 4'üncü yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Özlale, "Sayın Erdoğan'ın dahiyane tezini açıklayıp ekonomi literatürünü katledişinin bugün 4. yılı. Neticede paramız pul oldu, enflasyon rekor üstüne rekor kırdı, derin yoksulluk kavramı hayatımıza girdi. Yani tezin doğrusu; Sayın Erdoğan sebep, kriz de sonuçtur" mesajıyla yayınladığı videoda şunları söyledi: "Hatırlayacağınız gibi kendisi Temmuz 2018'de yemin edip yeni görevine başladıktan bir buçuk ay sonra faizi lanetleyen bir konuşma yapıp, 'Aksini düşünen de bu işi bilmiyordur' diyerek el yükseltmişti. Hazırsanız neticeyi özetleyelim. Merkez Bankası politika faizini indirmesine rağmen piyasadaki faizler inmedi. Ticari, taşıt ve konut kredilerinde hem faizler arttı hem de kredi bulmak zorlaştı.

"TÜRKİYE, 'DERİN YOKSULLUK' KAVRAMIYLA TANIŞTI"

Tüketici enflasyonu yüzde 24 buçuktan yüzde 80'e, üretici enflasyonu da yüzde 46'dan yüzde 144'e çıktı. Cari açığımız üç katına çıkarken sadece son bir senede Türk lirası, dolara karşı yüzde 54 değer kaybetti. Kişi başı milli gelirimiz de son dört senede geriye gitti. İŞKUR'a göre kayıtlı işsiz sayısı 592 bin artarken Türkiye, 'derin yoksulluk' kavramıyla tanıştı. Sayın Erdoğan, siz istediğiniz kadar, 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' deyin. İşin doğrusu; siz sebepsiniz, kriz de sonuç. Aksini düşünen de bu işi bilmiyordur."