İyi Partili Özlale: "Temmuz 2008'den Beri Fiyatlar 2 Katına Çok Daha Kısa Bir Sürede Çıkıyor. İşin Özeti: Hoş Geldin 2000 Öncesi" - Son Dakika
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İyi Partili Özlale: "Temmuz 2008'den Beri Fiyatlar 2 Katına Çok Daha Kısa Bir Sürede Çıkıyor. İşin Özeti: Hoş Geldin 2000 Öncesi"

03.10.2022 15:37
İyi Partili Özlale: "Temmuz 2008'den Beri Fiyatlar 2 Katına Çok Daha Kısa Bir Sürede Çıkıyor. İşin Özeti: Hoş Geldin 2000 Öncesi"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, “Enflasyondaki problemin ciddiyetini anlamak için çok basit bir soruya cevap aradık: Kaç ay sonra fiyatlar 2 katına çıkıyor?  Temmuz 2008’den beri fiyatlar 2 katına çok daha kısa bir sürede çıkıyor. İşin özeti: Hoş geldin 2000 öncesi” açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, "Enflasyondaki problemin ciddiyetini anlamak için çok basit bir soruya cevap aradık: Kaç ay sonra fiyatlar 2 katına çıkıyor? Temmuz 2008'den beri fiyatlar 2 katına çok daha kısa bir sürede çıkıyor. İşin özeti: Hoş geldin 2000 öncesi" açıklamasını yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) sonuçlarını bugün yayınladı. Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 3,08 artarken yıllık bazda yüzde 83,45 oldu. TÜFE'deki değişim bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 52,40 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,91 olarak gerçekleşti.

"ENFLASYONDA 'EPİSTEMOLOJİK' KOPUŞ DEVAM EDİYOR"

İYİ Parti Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı. Özlale'nin açıklamaları şöyle:

"Enflasyonda 'epistemolojik' kopuş devam ediyor! TÜİK'in enflasyonu ile İTO'nun geçinme endeksi enflasyonu arasındaki fark eylülde 24 puana çıktı. İki seri arasındaki ilk 9 ay ortalama farkı 2019-2021 döneminde 0,05 puan iken bu sene tam 12 puana yükseldi.

"HOŞ GELDİN 2000 ÖNCESİ!"

Gıda enflasyonu için benzer bir kopuşu TÜİK ve TÜRK-İŞ hesaplamalarında görüyoruz. İki kurumun gıda enflasyonu farkı Ocak 2018-Nisan 2022'de 0,2 puan iken Mayıs- Eylül 2022'de fark 27,8 puana çıktı. ya Ankara'da gıda fiyatları ülkenin genelinden koptu ya da TÜİK bilimden koptu! Enflasyondaki problemin ciddiyetini anlamak için çok basit bir soruya cevap aradık: Kaç ay sonra fiyatlar 2 katına çıkıyor? Temmuz 2008'den beri fiyatlar 2 katına çok daha kısa bir sürede çıkıyor. İşin özeti: Hoş geldin 2000 öncesi!"

YORUMLAR
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Disk-Ar: Emeklilerin Gıda Enflasyonu Yüzde 118,5, En Yoksul Grubun Enflasyonu Yüzde 137,3 Oldu Disk-Ar: Emeklilerin Gıda Enflasyonu Yüzde 118,5, En Yoksul Grubun Enflasyonu Yüzde 137,3 Oldu Enflasyonda yeni rekor: Yüzde 83,45 Enflasyonda yeni rekor: Yüzde 83,45
Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ümit Özlale, İYİ Parti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İyi Partili Özlale: 'Temmuz 2008'den Beri Fiyatlar 2 Katına Çok Daha Kısa Bir Sürede Çıkıyor. İşin Özeti: Hoş Geldin 2000 Öncesi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İyi Partili Özlale: "Temmuz 2008'den Beri Fiyatlar 2 Katına Çok Daha Kısa Bir Sürede Çıkıyor. İşin Özeti: Hoş Geldin 2000 Öncesi" - Son Dakika
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