Ümit Özlale'den Bakan Ersoy'a: "Bakan, Ormanları ve Kamping Alanlarını Turizme Açarak Sahillerimizin Makus Talihini Değiştirmeye Yemin Etmiş"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Belek'teki lüks otelinin yanındaki kamp alanı için turizm parseli çıkardığını iddia etti. Özlale, "Görünen o ki Turizm Bakanı Ersoy, denize nazır orman yangınlarına kesin çözüm bulmuş! 'Orman olmazsa yangın da olmaz' diyerek kolları sıvayan Bakan, ormanları ve kamping alanlarını turizme açarak sahillerimizin makus talihini değiştirmeye yemin etmiş" dedi.

Ümit Özlale, Mehmet Nuri Ersoy vasıtasıyla Antalya Belek'teki kamp alanlarının yok edileceğini öne sürdü. Özlale, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımlarda, Ersoy'un lüks otelinin yanındaki orman ve kamp alanlarının ranta açıldığını iddia etti.

"Pandemi döneminde önemi ortaya çıkan kamp turizmine yatırım yapmak varken herkesin bütçesine uygun kamp alanlarını yok etmek, ancak bu iktidarın bakanına yakışır. Yürü bre Ersoy Paşa, senin de çarkın kırılır; güvendiğin padişahın, gün gelir o da devrilir" diyen Özlale'nin paylaşımları şöyle:

"Ayinesi iştir Bakan'ın, lafına bakılmaz ama golf oteline bakılır...

Bugün sizlere, bulunduğu makamın gücünü kullanarak ülkemizin kıyılarını ve ormanlarını kendine peşkeş çeken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un vukuatlarından birinden bahsedeceğim.

Bakan Ersoy'un Belek'teki lüks oteline komşu orman arazilerini otel alanlarına çevirmek için kendi bakanlığına plan değişikliği hazırlattığını daha önce yazmıştım.

"MEĞERSE BAKAN, BURADA KURACAĞI OTELLER İÇİN BAŞKA BİR BAKANLIKTAN KENDİ ŞİRKETİNE KIYAK YAPTIRMIŞ. PEŞKEŞ KARDEŞLİĞİ"

Gelen tepkiler üzerine yeni bir strateji belirleyen Bakan, bu kez orman yangın üssünü ranta açmayarak lütufta bulundu (!) ve bölgedeki kamping alanı için turizm parseli çıkardı. Üstelik plan değişikliği kesinleşmeden tahsis ihalesine çıkılmasını da sağladı.

Peki Bakan Ersoy neden bu kadar aceleci davrandı? Cevabı, dört gün önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yatırımlar için verdiği teşvik belgelerinde saklı. Meğerse Bakan, burada kuracağı oteller için başka bir bakanlıktan kendi şirketine kıyak yaptırmış. Peşkeş kardeşliği!

"BAKAN, ORMANLARI VE KAMPİNG ALANLARINI TURİZME AÇARAK SAHİLLERİMİZİN MAKUS TALİHİNİ DEĞİŞTİRMEYE YEMİN ETMİŞ"

Görünen o ki Turizm Bakanı Ersoy, denize nazır orman yangınlarına kesin çözüm bulmuş. 'Orman olmazsa yangın da olmaz' diyerek kolları sıvayan Bakan, ormanları ve kamping alanlarını turizme açarak sahillerimizin makus talihini değiştirmeye yemin etmiş! Pandemi döneminde önemi ortaya çıkan kamp turizmine yatırım yapmak varken herkesin bütçesine uygun kamp alanlarını yok etmek, ancak bu iktidarın bakanına yakışır. Yürü bre Ersoy Paşa, senin de çarkın kırılır; güvendiğin padişahın, gün gelir o da devrilir."

Özlale, 3 Ağustos 2022 tarihinde, yine Bakan Ersoy'un Antalya'daki kamp alanı ve orman yangını üssünü daraltarak bu arazide otel inşa edileceğini öne sürmüş ve şu açıklamayı yapmıştı:

"RANTÇI BAKAN, DÜNYADA BAŞKA BİR ÖRNEĞİ BULUNMAYAN FISTIK ÇAMI ORMANLARINI VE SERİK HALKININ PLAJA ULAŞIP NEFES ALABİLDİĞİ TEK ALANI PEŞKEŞ ÇEKTİ"

"Lüks otellerin sahibi, sektörden bakan atama furyasının ilk isimlerinden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Belek'teki yangın üssü arazisini otel yatırımına açarak, gözü ranta doymayan iktidarın bakanı olarak ciğerimizi yakan yangınlara kendi elleriyle odun taşımıştır.

Bakan Ersoy, Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'nde 6 parsel araziyi daha geçtiğimiz yılın ocak ayında otel imarına açarak plandaki orman yangın üssü alanını daraltıp yapılaşmaya açtı.

Rantçı Bakan, dünyada başka bir örneği bulunmayan fıstık çamı ormanlarını ve Serik halkının plaja ulaşıp nefes alabildiği tek alanı peşkeş çekti.

Plan ile Belek'teki mevcut 92 bin 280 m2'lik günübirlik tesis alanı 69 bin 550 m2'ye düşürüldü, 103 bin 550 m2'lik kamp alanı ve 15 bin 950 m2'lik spor alanı tamamen kaldırıldı, orman yangın üssü alanı daraltıldı ve toplamda 247 bin 700 m2'lik kısım turizm tesis alanlarına dönüştürüldü.

Üstelik Belek'teki ormanların ve orman yangın üssünün otel yapılaşmasına açıldığı arazinin yanında bölgeyi betona boğmak isteyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sahibi olduğu bir golf oteli de yer alıyor."