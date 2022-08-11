Ümit Özlale: Tüik, İşsizlikle İşkur'dan Daha İyi Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Ümit Özlale: Tüik, İşsizlikle İşkur'dan Daha İyi Mücadele Ediyor

11.08.2022 19:43
Ümit Özlale: Tüik, İşsizlikle İşkur'dan Daha İyi Mücadele Ediyor

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) işsizlik oranını yüzde 10,3 açıklamasına ilişkin, “TÜİK, işsizlikle İŞKUR’dan daha iyi mücadele ediyor. Anlaşılan o ki enflasyonda olduğu gibi işsizlikle mücadelede de hükümetin ana aktörü TÜİK” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) işsizlik oranını yüzde 10,3 açıklamasına ilişkin, "TÜİK, işsizlikle İŞKUR'dan daha iyi mücadele ediyor. Anlaşılan o ki enflasyonda olduğu gibi işsizlikle mücadelede de hükümetin ana aktörü TÜİK" dedi.

TÜİK, haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. TÜİK'e göre işsiz sayısı, haziranda bir önceki aya kıyasla 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,3 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,6 puan azaldı.

"TÜİK İŞSİZLİKLE İŞKUR'DAN DAHA İYİ MÜCADELE EDİYOR"

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, bugün yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK'in oranlarının İŞKUR oranları ile çeliştiğini belirtti. "TÜİK, işsizlikle İŞKUR'dan daha iyi mücadele ediyor. Anlaşılan o ki enflasyonda olduğu gibi işsizlikle mücadelede de hükümetin ana aktörü TÜİK" diyen Özlale, şunları kaydetti:

"2021'den sonra TÜİK'in işsizlik verisi ile İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı arasında ilişki dikkat çekici şekilde ayrışmaya başladı. Belli ki TÜİK'in yaptığı revizyonlar, anketin gerçekleri yansıtma gücünü azaltmış. Ocak 2015- Aralık 2019'da işsiz sayısındaki yıllık değişimlerin ortalaması, TÜİK'e göre yüzde 10,5 iken İŞKUR'a göre yüzde 15'ti. 2020'de her iki kurum da işsizliğin azaldığını söyledi. Ancak 2021'de işler değişti ve işsiz sayısı TÜİK'te azalırken İŞKUR'da artmaya başladı.

"CİNSİYETE GÖRE İŞSİZ SAYILARININ SEYRİ DE TUTARSIZLIK GÖSTERİYOR"

Yine tuhaf bir ayrışma, cinsiyete göre işsiz sayısının seyrinde de karşımıza çıkıyor. 2020'ye kadar hem TÜİK hem de İŞKUR'da kadın ve erkek işsiz sayısının değişimi güçlü şekilde birlikte hareket ediyor. 2020-2022'de, bu güçlü ilişki İŞKUR'da devam ederken TÜİK'te tamamen kopuyor.

"İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE DE HÜKÜMETİN ANA AKTÖRÜ TÜİK"

Anlaşılan o ki enflasyonda olduğu gibi işsizlikle mücadelede de hükümetin ana aktörü TÜİK. Enflasyonu ve işsizliği düşük göster, büyümeyi şişir ve halka ekonomik başarı hikayeleri anlat. Bunun adı ekonomiyi yönetmekse üniversite diplomasına zaten ihtiyaç yok."

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Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ümit Özlale, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Özlale: Tüik, İşsizlikle İşkur'dan Daha İyi Mücadele Ediyor - Son Dakika

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