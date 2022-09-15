İYİ Parti'li Yüksel, Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Afyonkarahisar'da partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Yüksel ve beraberindeki partililer, yeni açılan İYİ Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nde teşkilat üyeleri ile bir araya geldi.

Daha sonra burada basın açıklaması yapan Yüksel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ülkeyi karış karış gezdiğini söyledi.

Kendilerinin de birçok ile gittiklerini kaydeden Yüksel, "Bize oy verin demiyoruz, bunu özellikle söylemek isterim. Çünkü insanlardan siyasetçilerin bir şeyler isteyebilmesi için o insanları dinlemesi gerekiyor. Onları dinliyoruz, Genel Başkanın selamını götürüyoruz." dedi.

En güzel şeyin "iyilikte" olduğunu dile getiren Yüksel, "Kadın politikaları olarak ülke genelinde başlattığımız 'Kapı Çal, Gönül Al' etkinliğimizin bir bölümünü bugün Afyonkarahisar'da gerçekleştireceğiz. Gruplar Afyonkarahisar'da mahallelerde kapı çalacaklar. Asıl amacımız halkın derdini ayağına gidip dinlemek." ifadesini kullandı.