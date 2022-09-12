İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır'dan okul yıkım kararına tepki

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Hendek Anadolu Lisesi'nin fiziki şartlarından dolayı verilen yıkım kararıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Dikbayır, okulun önünde yaptığı basın açıklamasında, yapılan uygulamayı ve mağduriyeti dile getirmek için burada olduklarını söyledi.

Bu okuldan kendisinin de mezun olduğunu aktaran Dikbayır, "Bugün bu 670 öğrenci şehir merkezine uzak Yenimahalle'de bir okula gönderildi. O okulun öğrencileri ve velileri haklı olarak bunu kabul etmediler. Dolayısıyla şimdi bu öğrencileri ilçenin başka bir uzak okuluna gönderdiler. Aynı durum orada da mevcut. Şimdi oranın öğrencileri ve velileri de bu durumdan rahatsız." diye konuştu.

"Bu okulu neden yıkıyorsunuz?" diyen Dikbayır, "Eğer bu okul hasarlıysa 20 senedir neden beklediniz? Eğer bu okulun hasarı yoksa ki iki tane hasarsız raporu var; neden yıkıyorsunuz? Burada bir rant peşinde misiniz? Yoksa başka bir şeyin derdinde misiniz? Bunu anlamak istiyoruz. Yeni bir okul inşa etmeden bu evlatlarımızı neden buradan çıkarıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Dikbayır, hükümetin eğitim politikalarını eleştirerek, "Hem öğrenci hem de velilerimiz adına buradan son bir uyarı yapmak istiyorum; bu yanlış uygulamayı derhal durdurun." dedi.

1979 yılında inşa edilen, 2022 yılında binanın güçlendirmesine, daha sonra fiziki şartlarının uygun olmadığı gerekçesiyle yıkılarak yenisinin yapılmasına karar verilen Hendek Anadolu Lisesinin öğrencilerinin de ilçe merkezindeki geçici okullarına ücretsiz servisle gönderileceği öğrenildi.