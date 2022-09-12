İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır'dan okul yıkım kararına tepki - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır'dan okul yıkım kararına tepki

12.09.2022 17:26
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır'dan okul yıkım kararına tepki

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Hendek Anadolu Lisesi'nin fiziki şartlarından dolayı verilen yıkım kararıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Hendek Anadolu Lisesi'nin fiziki şartlarından dolayı verilen yıkım kararıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Dikbayır, okulun önünde yaptığı basın açıklamasında, yapılan uygulamayı ve mağduriyeti dile getirmek için burada olduklarını söyledi.

Bu okuldan kendisinin de mezun olduğunu aktaran Dikbayır, "Bugün bu 670 öğrenci şehir merkezine uzak Yenimahalle'de bir okula gönderildi. O okulun öğrencileri ve velileri haklı olarak bunu kabul etmediler. Dolayısıyla şimdi bu öğrencileri ilçenin başka bir uzak okuluna gönderdiler. Aynı durum orada da mevcut. Şimdi oranın öğrencileri ve velileri de bu durumdan rahatsız." diye konuştu.

"Bu okulu neden yıkıyorsunuz?" diyen Dikbayır, "Eğer bu okul hasarlıysa 20 senedir neden beklediniz? Eğer bu okulun hasarı yoksa ki iki tane hasarsız raporu var; neden yıkıyorsunuz? Burada bir rant peşinde misiniz? Yoksa başka bir şeyin derdinde misiniz? Bunu anlamak istiyoruz. Yeni bir okul inşa etmeden bu evlatlarımızı neden buradan çıkarıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Dikbayır, hükümetin eğitim politikalarını eleştirerek, "Hem öğrenci hem de velilerimiz adına buradan son bir uyarı yapmak istiyorum; bu yanlış uygulamayı derhal durdurun." dedi.

1979 yılında inşa edilen, 2022 yılında binanın güçlendirmesine, daha sonra fiziki şartlarının uygun olmadığı gerekçesiyle yıkılarak yenisinin yapılmasına karar verilen Hendek Anadolu Lisesinin öğrencilerinin de ilçe merkezindeki geçici okullarına ücretsiz servisle gönderileceği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Hasan Cengiz oldu Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Hasan Cengiz oldu
Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Milletvekili, İYİ Parti, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır'dan okul yıkım kararına tepki - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:14 Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü! Çığlıklar apartmanı inletti
17:00 Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı
16:54 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en çok şapkaları konuşuldu! İşte birbirinden tuhaf şapkaları
16:47 1 Kadın 1 Erkek, 7 yıllık aranın ardından Netflix Türkiye'de yayınlanacak
16:40 Rennes'den Fenerbahçe maçı öncesi bilet kararı! Satış yapılmayacak
16:14 İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu
16:09 Kasımpaşa maçındaki futboluyla beğeni toplamıştı! Galatasaraylı Emin Bayram'ın maaşı ağızları açık bıraktı
16:08 Büyük gün belli oldu! Yüzbinlerce memuru yakından ilgilendiren teklif Vedat Bilgin'e götürülecek
16:56 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan erken seçim iddiası! Bu kez tarih verdi
15:48 Oyuncu Merve Boluğur, 2 Ekim'de dünyaevine giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 17:33:46. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır'dan okul yıkım kararına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement