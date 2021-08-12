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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Edirne'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Edirne'de konuştu Açıklaması

12.08.2021 16:37
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Edirne'de konuştu Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, herkesin bir ailenin ferdi gibi sevilebildiği, sarmalanabildiği bir Türkiye hayallerinin olduğunu söyledi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, herkesin bir ailenin ferdi gibi sevilebildiği, sarmalanabildiği bir Türkiye hayallerinin olduğunu söyledi.

Edirne ziyareti kapsamında Kapıkule Sınır Kapısı'na giden Ağıralioğlu, burada yıllık izinlerini tamamlayıp dönüş yoluna geçen gurbetçilerle bir süre sohbet etti.

Ağıralioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, gurbetçilerle bir araya gelerek taleplerini dinlediklerini belirtti.

Avrupa ülkelerinde çalışan çok sayıda Türk vatandaşının olduğunu anlatan Ağıralioğlu, "Yıllardır bizim gurbetçilerimiz var. Yarım asrı geçti neredeyse. Bu giriş-çıkışlarda insanımızın hak ettiği kolaylığı gösterebilecek bir mekanizmayı kurmak çok zor değil. Türk devletinin buna gücü de yeter, iradesi de yeter." diye konuştu.

Ağıralioğlu, İYİ Parti kadrolarının iktidar coşkusu taşıdığını, gelecek dönemde milletin teveccühüyle Türkiye'yi yönetmeye talip olduklarını dile getirdi.

"Bir memleket iddiası taşıyoruz, memleketin yarınları için, güzel güçlü yarınlar için gayret edeceğiz." diyen Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Herkesin bir ailenin ferdi gibi sevilebildiği, sarmalanabildiği bir Türkiye hayalimiz var. O Türkiye hayali bugün bizi Kapıkule Sınır Kapısı'na getirdi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda uğurladıklarımızı da, buradan ağırladıklarımızı da, Diyarbakır'da Van'da sarıldıklarımızı da, İzmir'de buluşup kucakladıklarımızı da bir aile sayacağız. 83 milyonu ayırmadan, kayırmadan bir aile yapabilmenin sorumluluğunu duyacağız."

Ağıralioğlu, Orta Doğu'da yaşanan sorunların ardından uzun süredir Suriyeli ve Afgan sığınmacı hareketliliğinin yaşandığını ifade etti.

Toplumun ve siyasetin aklıselim davranması gerektiğini aktaran Ağıralioğlu, "Türk devleti olarak bize sığınanları korkutarak, yıldırarak ve canından bezdirerek göndermek gibi bir nahoş görüntünün öznesi olamayız." diye konuştu.

Ağıralioğlu, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşanan olaylara ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünkü Altındağ'da cereyan eden çok elim hadiseden sonra toplumsal bir infiale dönüşen tepkiler içerisinde ekrana yansıyan o görüntüleri kendi vicdanımızda mutlaka muhasebe etmeliyiz. Türk'ten insanlar korkmamalıdırlar, çocuklar korkmamalıdırlar. Türk milletinin varlığından, Türk milletinin ev sahipliğinden insanların böyle korkması doğru değildir. Bu bizim asaletimize yakışmaz. Ama Türk milleti plansızlığa da mahkum değildir. Türk milleti yönetim maharetsizliğine de mahkum değildir. Bizim ülkemiz her aklına esenin kayıtsız gelip, giriş-çıkış yapabileceği bir ülke değildir."

Partisinin sınır kapısındaki tanıtım faaliyetlerine katılan Ağıralioğlu, daha sonra kent merkezine geçerek çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Ağıralioğlu'na ziyaretlerinde İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, İYİ Parti Siyaset Akademisi Başkanı Mehmet Akalın, İl Başkanı Ekrem Demir ve partililer eşlik etti.

Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti, Türkiye, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Edirne'de konuştu Açıklaması - Son Dakika


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