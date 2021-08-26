İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti'nin 18 yıldır iktidarda kalmasını takdir etti - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinin İstanbul Çekmeköy ilçe yönetimi ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi.

"EMSALİNE AZ RASTLANIR BİR İKTİDAR BAŞARISI"

Burada partililere bir konuşma yapan Ağıralioğlu, "Uzun bir zaman AK Parti Türk siyasetinde... Allah var emsaline az rastlanabilir bir iktidar başarısı da göstermiştir. 18 yıldır iktidarda kalmak, aralıksız iktidar olmak daha önce Türk siyasetinin tecrübe ettiği bir şey değildir. Bu cihetten bakarsanız takdir edilmesi gereken bir başarıdır" dedi.