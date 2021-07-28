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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "15 Temmuz'da başbakan olacağım diye bir sözüm yok" - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "15 Temmuz'da başbakan olacağım diye bir sözüm yok"

28.07.2021 19:51

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "15 Temmuz'da başbakan olacağım diye bir sözüm yok"VAN – İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan özel harekat polisi Halil Hamuryen'in ağabeyi Bilal Hamuryen'in sorusu üzerine,...

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "15 Temmuz'da başbakan olacağım diye bir sözüm yok"

VAN – İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan özel harekat polisi Halil Hamuryen'in ağabeyi Bilal Hamuryen'in sorusu üzerine, "15 Temmuz'da başbakan olacağım diye bir sözüm yok" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Van'ın Erciş ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasından Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan özel harekat polisi Halil Hamuryen'in ağabeyi Bilal Hamuryen, Akşener'e tepki göstererek, "FETÖ'cülere destek veriyorsunuz" dedi.

Bunun üzerine Akşener, "Siyaset yapma, bana de ki seni istemiyoruz. Bunların hepsi kabulümdür" ifadelerini kullanırken, şehit yakını ise "Bir konuşmanızda 'köprüde ateş eden askerler emir altında ateş etmiştir ve suçsuzdurlar' dediniz. 15 Temmuz'da ateş eden askerler suçsuz ise şehit olan kardeşlerimize ne olacak? Bugüne kadar FETÖ köpeğini hiç kınamadınız. Bugüne kadar şehit ailelerini ziyaret ettiniz mi? Erciş'te şehit ailelerini ziyaret edecek misiniz" sorularını yöneltti.

Erol Olçok'un eşini ziyaret ettiğini dile getiren Akşener, "O gece ilk kınayan benim. Eğer bu konuşmalarından dolayı sen haklıysan Allah beni kahretsin, seni böyle düşündürenler haksızsa Allah onları kahretsin" diye karşılık verdi.

"15 Temmuz'da benim başbakan olacağım diye bir sözüm yok" ifadelerini de kullanan Akşener, daha sonra Çaldıran ilçesine geçti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 15 Temmuz'da başbakan olacağım diye bir sözüm yok
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 15 Temmuz'da başbakan olacağım diye bir sözüm yok
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 15 Temmuz'da başbakan olacağım diye bir sözüm yok
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 15 Temmuz'da başbakan olacağım diye bir sözüm yok

Özel Harekat, İYİ Parti, 15 Temmuz, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: '15 Temmuz'da başbakan olacağım diye bir sözüm yok' - Son Dakika


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