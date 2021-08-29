İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Akşener, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, 30 Ağustos'un, büyük Türk milletinin yedi düvele "dur" dediği tarih olduğunu belirterek, " Dumlupınar'da, 'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir...' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal kahramanlarımızı saygı ve rahmet ile anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener paylaşımında, "AtamızdanMiras" etiketine de yer verdi.