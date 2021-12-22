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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

22.12.2021 16:47

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Akşener, haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında yükselen alevler nedeniyle zor anlar yaşayan gazetecilerin bulunduğu "Yangından kaçış" fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın, Kars'ta çocuklara oyuncak dağıtımı sırasında oyuncak isteyen 75 yaşındaki Nadime Demirbaş'ın yer aldığı "Mutluluk gözyaşları" fotoğrafını seçen Akşener, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın çektiği, HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 1. etap müsabakalarında 1907 Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşmasında maçı kazanan Galatasaraylı engelli basketbolcunun sevincini gösteren "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafını oyladı.

"Üçü de beni içimden, kalbimden vurdu"

Oylamanın ardından teşekkür eden İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Bu bizlere yönelik sorduğunuz soruların cevapları açısından siyaset cenahında aslında belki de insana, hayata dair bir tavra sebep oluyor. Teşekkür ediyorum, her birimize soruyorsunuz." dedi.

Oy verdiği fotoğrafları seçme nedenini anlatan Akşener, şunları söyledi:

"Haber iletmeye giderken kendileri haber olan gazeteci arkadaşlara oy verdim, çok ilginç geldi bana. Yaşam kategorisinde, içindeki çocuk ölmeyen ve sıraya girerek oyuncak almış hanımefendi beni çok etkiledi ve ona oy verdim. Sporda ise engelli bir kardeşimizin sevincini gösteren o fotoğraf. Üçü de beni içimden, kalbimden vurdu. Kim, hangi siyasetçi, hangi fotoğrafı seçmişse burada hepimizin insani, duygusal yanının, kalbin ortaya çıktığı bir iş bu. Çok teşekkür ediyorum, duygulandırıyorsunuz her sene."

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Anadolu Ajansı, Meral Akşener, İYİ Parti, Engelli, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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