İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Sayın Akşener'in böyle gitmeyeceğini görüp derhal evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Sayın Akşener'in böyle gitmeyeceğini görüp derhal evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır." açıklamasına ilişkin, " Türkiye'nin özellikle Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi noktasında problemleri olduğu bir dönemde, üzerine salgın yaşadığımız dönemde esnafımızın, işçimizin, işsiz gencimizin ve tarımımızın bir çok sorunu varken milletimizin sesini duymak ve o sese cevap vermek yerine siyasi magazinle meşgul olmasını da hiç hoş bulmadığımı ifade etmek isterim." dedi.

Bazı programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Akşener, Acıgöl ilçesi ve Nevşehir kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Daha sonra Hacıbektaş ilçesine geçen Akşener, Üçler Cemevi ile Hacı Bektaş Veli Türbesi'ni ziyaret etti. Türbede dua eden Akşener, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, siyasi magazin konularını siyasi nezaketle bağdaştırmadığını belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin milletin sorunları yerine siyasi magazinle meşgul olduğunu savunan Akşener, şöyle konuştu:

"Tam ibadete açılan, Atatürk'ümüzün özgürleştirdiği Ayasofya'yı ziyaret ettim. Orada mescit namazı kıldım. Bugün de Nevşehir'deyiz, Hacı Bektaş Veli'nin türbesini ziyaret ettik. Bütün değerlerin bizim olduğunu hatırlayarak, hatırlatarak yolumuza devam ediyoruz. Sayın Erdoğan'a bir çağrıda bulunmak istiyorum; ortağı ile ilgilensin, ne zaman sayın Erdoğan'ın ilgisi azalıyor, Sayın Bahçeli başta ben olmak üzere partime sardırıyor. Biz bundan bıktık, lütfen ortağı ile ilgilensin.

Diğer taraftan siyasi magazin konularında konuşmayı siyasi nezaketle bağdaştırmadığımı söylemek isterim. Sayın Bahçeli'nin en önemli özelliği kendisinin ısrarla altını çizdiği nezaketidir. Ama Türkiye'nin özellikle ekonomi noktasında problemleri olduğu bir dönemde, üzerine salgın yaşadığımız dönemde esnafımızın, işçimizin, işsiz gencimizin ve tarımımızın birçok sorunu varken milletimizin sesini duymak ve o sese cevap vermek yerine siyasi magazinle meşgul olmasını da hiç hoş bulmadığımı ifade etmek isterim."

Devlet Bahçeli, Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 03:27

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

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