AFYONKARAHİSAR - Akşener esnafı ziyaret etti (5) - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Eğer biz hep birlikte, bende dahil bütün siyasetçileri oy verme konusunda yalvartmazsanız suratınıza, gözünüzün içine bakan olmaz." dedi.

Akşener, bir dizi ziyaretler için geldiği Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

İçe meydanında konuşma yapan Akşener, halkın sesinin duyulmadığını belirterek, herkesin sesi olmayı amaçladıklarına vurgu yaptı.

"Buraya bugün ben geldim, genel başkanlar gelmez ama seçilmiş ağalar en azından buraya gelecek" diyen Akşener, "Siz onları getirtin. Gelip sizleri ikna etmelerini sağlayın. Ben esnaf gezerken kapıdan içeri girdiğimde iktidara sövmedim. Onları yermedim. Kendi partimi övmedim. Propaganda yapmadım. Nasıl sizler için müşteri velinimetse, siyasetçi takımı içinse seçmen velinimet olmalıdır. İnşallah bunu herkesin kafasına çivi gibi çekiçle çakacağız." dedi.

"Seçim zamanı geldiğinde yalvartacaksın bizleri" diyen Akşener, şunları söyledi, "Şucu, bucu üzerinden değil, çıkaracaksın, cebini açacaksın ve diyeceksin ki; 'boş burası boş'. Eğer biz hep birlikte ben dahil bütün siyasetçileri oy verme konusunda yalvartmazsanız suratınıza bakan, gözünüzün içine bakan olmaz. Çocuklarınız ömür boyu işsiz gezer. 'Sabahtan beri 10 müşteri geldiğini, dükkanın kirası zor çıkardığınızı, 50 bin liralık malım var, 100 bin liralık kredi borcum' demeye devam edersiniz. Müşteri velinimet gibi seçmen velinimet olmalıdır. Onun için buradayım."

Akşener, Dumlupınar caddesindeki esnaf ziyareti sonrası kentten ayrıldı.