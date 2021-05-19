İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Akşener, Başkanlık Divanı Üyeleri ile Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.
Meral Akşener'in mozoleye çiçek bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
Ziyaret sonrası Anıtkabir merdivenlerinde beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektiren Akşener, vatandaşlarla selamlaştı.
Kaynak: AA
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