İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Antalya'da - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya il ve ilçe teşkilatlarıyla istişare toplantısı kapsamında Gazipaşa ve Alanya'da temaslarda bulundu.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya il ve ilçe teşkilatlarıyla istişare toplantısı kapsamında Gazipaşa'ya geldi. Parti binasında partililerle sohbet eden Akşener, daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulundu. Muhtarlar Derneği'ne uğrayarak muhtarların sorunlarını dinleyen Akşener, kendisine iletilen sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyacaklarını söyledi. Yaklaşık 1 saat ilçede kalan Akşener, Alanya'daki programa katılmak üzere ilçeden ayrıldı.



Akşener, Alanya programına partisinin ilçe teşkilatını ziyaret ederek başladı. Akşener daha sonra ise Alanya'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Akşener daha sonra beraberindeki partililerle birlikte Mola Kavşağında bulunan Taksi durağını ziyaret edip, taksici esnafıyla sohbet etti. Akşener ardından Atatürk caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.



Akşener, ziyaretlerin ardından üçüncü durağı olan Manavgat'a gitmek üzere Alanya'dan ayrıldı. - ANTALYA