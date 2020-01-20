İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Antalya'da esnaf ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Antalya'da esnaf ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Antalya'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulunup, partilileriyle bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Antalya'da esnaf ziyaretlerinde bulundu, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulunup, partilileriyle bir araya geldi.

Akşener, iki gün sürecek Antalya programı kapsamında ilk olarak Gazipaşa ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Ardından ilçe başkanlığında partilileriyle bir araya gelen Akşener, "Antalya'nın 10 ilçesine ziyaret gerçekleştireceğiz. Antalya'dan sonra diğer büyükşehirlerimizde sırasıyla çalışmalar yapacağız. Bugün burada 'Vira Bismillah' dedik. Hayırlı olur inşallah." diye konuştu.

Akşener, Gazipaşa Muhtarlar Derneğinde muhtarların sorunlarını da dinledi.

"Sorunları ilgili bakanlıklara ve Meclise kimseyle tartışmadan uygun bir dille iletiyoruz." diyen Akşener, bütün sorunlara çare bulmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Akşener'i Alanya ilçesi ziyaretinde partilileri karşıladı.

Burada da kısa bir konuşma yapan Akşener, şunları söyledi:

"31 Mart Yerel Seçimleri'nde Antalya merkeze geldim ancak ilçeleri ziyaret etme fırsatı bulamadım. Bu geç kalmış bir ziyaret. Akdeniz, Marmara ve Trakya'da da bu ziyaretlerimiz devam edecek. Bu toplantılar bir salon toplantısı olmayacak. Vatandaşla iç içe olacağız. Sorunlarını dinleyeceğiz."

Alanya'da esnaf ziyaretleri yapan Akşener, bir taksi durağında taksicilerle sohbet etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, yarın da Antalya'nın ilçelerine ziyaretlerini sürdürecek.

İYİ Parti, Gazipaşa, Antalya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:28 Kaynak: AA
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