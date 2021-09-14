İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ardahan'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ardahan'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Akşener, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve partililerle ilk olarak Kongre Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Akşener, esnaf ziyaretinde yaptığı konuşmada, esnafın derdinin sesi olmak, dertlerinin çözümüne katkıda bulunmak için ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Esnaf ziyaretinde bir esnafın Millet ittifakı ne oluyor sorusuna? Akşener, "Bizim ittifakımız daha rasyonel daha gerçekçi bir ittifak. Sizin problemlerinizi dinlemek için buradayız. Burada şöyle bir sonuç çıkıyor. 'Ben senin için ölürüm' demiyoruz birbirimize ama biz sizin taleplerinize, yani seçmenin taleplerine uygun tavır koyuyoruz. Bizde demokrasi var" dedi.

Akşener, esnaf ziyaretinin ardından kalacağı otel geçti. - ARDAHAN