İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Ateşkes ilan edilmesini olumlu karşıladık" - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Ateşkes ilan edilmesini olumlu karşıladık"

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkes sürecini olumlu karşıladıklarını bildirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkes sürecini olumlu karşıladıklarını bildirdi.

Akşener, Fox TV canlı yayınında söz konusu ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ateşkes ilan edilmesini olumlu karşıladıklarının altını çizen Akşener, "En azından Mehmetçiğimizin can güvenliği açısından olumlu karşıladık." dedi. Akşener, şöyle devam etti:

"Diğer taraftan şimdi Putin ve Esad'ın kazanımlarının yerinde durduğunu gördük, bu mutabakatta Soçi Mutabakatı ile benzerlikleri var, dolayısıyla bu gürültü niye çıktı, bu sonuca göre baktığımız zaman onu anlayamadık. Diğer taraftan gözlem noktalarımız şimdi M4 kara yolunda 6 kilometre aşağıya doğru olan kısımda da Rus askeri devreye girecek güvenlik açısından dolayısı bizim gözlem noktalarımız Suriye askerleri ile çevrili bu gözlem noktalarının durumu ne olacak? Onu bilmiyoruz herhalde savunma bakanları görüşecek. TOKİ'nin ev yapacağı bölge var, Türkiye'ye gelmiş olan Suriyeli gidecekti, o konu belirsiz ve sonuç itibarıyla bir adımı olumlu, diğer konularda bir soru işareti var."

Muhalefet partileri olarak hiçbir devlet bilgisini ilgililerden öğrenemediklerini ifade eden Akşener, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Akşener, şunları kaydetti:

"Hem mutabakat hem Suriye'de olanlarla ilgili Sayın Erdoğan'ın ister toplu olarak, isterse de tek tek liderleri çağırıp bilgi vermesinin, liderler zirvesi yapmasının Türkiye açısından çok doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü bizler görüşlerimizi ancak sizlerin aracılığıyla veya salı toplantılarında dile getirebiliyoruz. Halbuki orada netice olarak Türkiye'nin menfaatleri söz konusu. Suriye ile ilgili mevzuda varsa görüşlerimiz, varsa eleştirilerimiz, varsa tekliflerimiz, tavsiyelerimiz orada konuşmalıyız."

İYİ Parti, Türkiye, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:52 Kaynak: AA
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