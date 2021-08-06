İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bartın'da temaslarda bulundu Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine ilişkin, "İktidarı yermiyorum, kendi partimi övmüyorum, propaganda yapmıyorum. Sadece esnafı, işçiyi, işsiz genci, rastladığımız çiftçiyi dinliyorum. Ben konuşmuyorum, onları dinliyorum ve çözümlerimi paylaşıyorum." dedi.

Akşener, ziyaret için geldiği Bartın'da esnafla bir araya geldi, vatandaşlarla sohbet ederek onlarla fotoğraf çektirdi.

İlk olarak Amasra ilçesinde esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla selamlaşan Akşener, daha sonra Bartın Kapalı Pazaryeri'nde sebze meyve satışı yapan kadınlarla sohbet etti, alışveriş yaptı.

Ardından Ulus ilçesi Kumluca beldesindeki esnafı ziyaret eden Akşener, burada yaptığı konuşmada, 20 Ocak 2020'den bu yana ilçe ilçe gezdiğini söyledi.

Akşener, esnafın derdini dinlediğini, milletvekilleriyle esnafın sorunlarına yönelik çözüm önerilerini mecliste gündeme getirdiklerini anlatarak "Bu dükkanlara girdiğim zaman iktidarı yermiyorum, kendi partimi övmüyorum, propaganda yapmıyorum. Sadece esnafı, işçiyi, işsiz genci, rastladığımız çiftçiyi dinliyorum. Ben konuşmuyorum, onları dinliyorum ve çözümlerimi paylaşıyorum." diye konuştu.

Projeler üzerinden bir siyasi anlayışın hakim olması temennisinde bulunan Akşener, vatandaşların oy istemek için gelen siyasetçileri sorularıyla yormalarını istedi.

"Yangınlar söndürülsün konuşacak çok şey var"

Akşener, gazetecilerin, orman yangınlarına ilişkin sorusu üzerine, herkesin ciğerinin yandığını vurguladı.

Muğla, Adana ve Antalya'daki yangın bölgelerini ziyaret ettiğini anımsatan Akşener, şöyle devam etti:

"İnsanların dikkatini çekmeye çalıştım. Ayrıştırıcı değil, birleştirici olmamız gerektiğini söyledim. Tabii bu iş söndürülsün, edilsin konuşacak çok şey var. İYİ Parti Genel Başkanı olarak şu anda erteliyorum. Söndürüldükten sonra beceriksizlikleri konuşacağız. İkincisi, çok tevatür var. Bu tevatürlerin bir an önce giderilmesi lazım. İktidar partisi devleti yönetiyor. Dolayısıyla buna çok aşırı dikkat gösterilmesini talep ediyorum. Bu ormanlar sıcak kurak iklim sebebiyle mi yandı, yoksa yakıldı mı, kundaklandı mı? Bu şüpheyle gitmez. Bunun derhal ve çok hızlı bir şekilde tespit edilip vatandaşla paylaşılması lazım."

Kumluca beldesindeki esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşın " Ankara'da Kılılıçdaroğlu'nun koluna giriyorsun. Kılıçdaroğlu el kaldıracak, Meral Hanım da el kaldıracak. Aldatmayın milleti." şeklindeki ifadelerine tepki gösteren Akşener, şunları söyledi:

"Harika bunlar, çok güzel yapılmış... Ben ne yaptım size, ne söyledim şimdiye kadar? Bir şey yaptım mı, hayır. Başka bir şey söyleyeceğim. Rahmetli Erbakan Hoca'ma ben ne yapmışım? Biz birlikte iktidar olduk, ben içişleri bakanlığı yaptım onun yanında. Sevgili ağabeyim unutmuşsun. Sen AK Parti'li olunca bunları unutmuşsun. Bak helallik alman lazım benden, çok ciddi söylüyorum."

Akşener, vatandaşın helallik istemesi üzerine, "Etmiyorum, size hakkımı helal etmiyorum. Sen bana oy vermemekle haklısın, beğenmemekte haklısın, bu başka bir şey. Bu düşündüklerini söylemekte haksızsın. Benden helallik almak zorundasınız. Haram olsun hepinize, tamam mı? Ruzi mahşerde özellikle seninle görüşeceğiz. 'Kol kola...' Çok günah… Ne ayıp bir şey, ne zaman koluna girdim ben Kılıçdaroğlu'nun?" ifadelerini kullandı.