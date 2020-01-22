İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, basın kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, basın kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi
6 saat önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantı salonuna gelişi tokalaşması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:11 Kaynak: AA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantı salonuna gelişi tokalaşması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. (1)
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