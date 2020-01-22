İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, basın kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, basın kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, basın kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantı salonuna gelişi tokalaşması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantı salonuna gelişi tokalaşması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. (1)

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, basın kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi

Meral Akşener, İYİ Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:11 Kaynak: AA
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