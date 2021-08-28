İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bazı dernek ve sendika temsilcilerini kabul etti - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bazı dernek ve sendika temsilcilerini kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kamu Süresiz Sözleşmeli Memurlar Derneği Başkanı Adem Atacan ve Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (Hak-Sen) Genel Başkanı Ayhan Çivi ile görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kamu Süresiz Sözleşmeli Memurlar Derneği Başkanı Adem Atacan ve Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (Hak-Sen) Genel Başkanı Ayhan Çivi ile görüştü. Partiden yapılan açıklamada, Genel Merkez'deki kabulde, sendika ve dernek temsilcilerinin Akşener'e, memur sendikalarıyla hükümet arasında gerçekleştirilen toplu sözleşme ve maaşlar konusundaki görüşlerini ilettiği belirtildi. Görüşmede, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta da hazır bulundu.

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