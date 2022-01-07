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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Beylikdüzü'nde Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Beylikdüzü'nde Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması

07.01.2022 13:45
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Beylikdüzü'nde Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı Beylikdüzü Belediyesi 2. Toplu Açılış Töreni'ne resmi kurumlardan hiçbir temsilcinin katılmamasından büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı Beylikdüzü Belediyesi 2. Toplu Açılış Töreni'ne resmi kurumlardan hiçbir temsilcinin katılmamasından büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Akşener, Adnan Kahveci Mahallesi'nde düzenlenen, Gürpınar Polis Merkezi Amirliği, Beylikdüzü Müftülüğü, Mevlana Camisi Kur'an Kursu ve taziye evinin hizmete açıldığı "Beylikdüzü Belediyesi 2. Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

Konuşmasının başında CHP ve İYİ Parti'nin il başkanları ve teşkilatlarına seçim dönemindeki çalışmaları için teşekkür eden Akşener, "Siyasetin öznesi insan, çalışanı insan, gönüllüsü insan, oy vereni ve hizmet edileni de insan. Gıcıklık yapanı da insan." diye konuştu.

Kendisinden önce söz alan belediye başkanlarının milletin parasıyla devlet kurumlarına binalar yaptığını anlatan Akşener, şöyle devam etti:

"O binaların teslimi esnasında, açılışlarının heyecanı esnasında devletimizi temsil eden, bürokrasiden, kamu görevlisi dedi başkanlar, valilik yok, emniyet müdürlüğü yok, müftülük yok... Bu şehrin seçilmiş başka siyasi partilerin temsilcileri yok, milletvekilleri yok ve yok. Bu milletin de inanılmaz bir feraseti var. Öyle bir feraseti var ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde bu salondaki herkes elinden gelenin en fevkinde çalıştı. Sonuçta o çalışmanın birinci fazında o milletin terine, o milletin emeğine ve oy verenin iradesine çok büyük bir saygısızlık yapıldı. Sonra ne oldu? Milletin feraseti, irfanı devreye girdi, o iradeye uzanan ele bir sağlam şamar gitti ki sesi Türkiye'nin her tarafından duyuldu, çat diye bir şamar gitti. Şimdi bu arkadaşların gözünü ne perdeledi bilmiyorum kardeşim ben. Akla uygun değil, mantığa uygun değil, siyasete uygun değil. Siyasetin öznesi insan. O insanın iradesine, o insanın iradesinin sonuçlarına saygı duymadığın zaman ne yaşadığın ortada. Bugün bu iki tesisin açılışında bu salonda herhalde emniyeti temsilen bir tek ben varım. Çünkü netice itibarıyla eski İçişleri Bakanıyım."

"Millet iradesinin üstünde hiçbir şey yoktur"

Yaşanan bu duruma Azerbaycan vatandaşlarının, "Narahat olma Meral Hanım, narahat olma başkanım biz varız." diyeceğini aktaran Akşener, "Sonuç itibarıyla millet iradesinin üstünde hiçbir şey yoktur. Milletin parasıyla devletin kurumlarına tahsis edilen, siz aracısınız, orada birinci el, paranın sahibi, kaynağın sahibi milletimiz, siz aracısınız. Burada da teslim edilen yer milletin çocuklarının görev yaptığı, Anadolu'nun kavruk çocuklarının görev yaptığı, ister müftülük olsun ister karakol olsun, kavruk Anadolu çocuklarının görev yaptığı, devletin bir kurumu olan emniyet teşkilatına bir binanın teslimi." dedi.

Açılış törenine resmi kurumlardan hiçbir temsilcinin gelmeyişinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Akşener, şöyle konuştu:

"Buradaki yapılan, alınan tutum... Gerçekten çok üzgünüm. Samimiyetle üzgünüm. Siyasetçi siyasetçiyle rekabet edebilir, siyasetçi siyasetçinin eylemleri üzerinden tavır koyabilir, tutum alabilir, bunlara saygı duyarız. Zaman zaman ölçü kaçar, haksızlık da olur, ona da saygı duyarız ama şu eyleme, millet-devlet ve arada seçilmiş bir belediye var. Bu, bu... Ona karşı takınılan bu tavrın doğru olmadığını milletimiz görür. Ben bu bölgenin 4 defa milletvekilliğini yapmış bir vatandaşım. İnanılmazdır bu bölgenin insanı. Hayatta hiçbir şeyi unutmazlar, iyiliği de unutmazlar, gıcıklığı da unutmazlar."

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Beylikdüzü'nde Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Beylikdüzü'nde Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması

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Beylikdüzü Belediyesi, Açılış Töreni, Beylikdüzü, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Beylikdüzü'nde Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Beylikdüzü'nde Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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