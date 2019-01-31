İyi Parti Genel Başkanı Akşener Bilecik'te
2 saat önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, birtakım ziyaret ve açılışlar için Bilecik'e geldi.
İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
, birtakım ziyaret ve açılışlar için Bilecik
'e geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için CHP
ile ittifak yapılan Pazaryeri
, Söğüt
ve Osmaneli
ilçelerindeki adaylarını ziyaret etti. İlk olarak Pazaryeri'ne giden Akşener kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Burada esnafları ziyaret eden Akşener, girdiği bir kahvehanede vatandaşlarla çay içerek, sorunlarını dinledi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:11 Kaynak: İHA
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