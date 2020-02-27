İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Burhaniye'yi ziyaret etti - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Burhaniye'yi ziyaret etti

17 dakika önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir'in Burhaniye ilçesini ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Burhaniye'yi ziyaret etti, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir'in Burhaniye ilçesini ziyaret etti.


Akşener, Hürriyet Caddesi'nde Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve İYİ Parti İlçe Başkanı Erdoğan Kahya ile partililer tarafından karşılandı. Akşener, kendisini karşılayanlarla sohbet etti ve bir çocuğa nazarlık taktı. Daha sonra Cadde üzerindeki esnafları ziyaret eden Akşener, gezilerinin devam ettiğini anlattı. Akşener, "Gezilerimiz sırasında esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Burada iktidar partisini kötülemiyoruz. Kendi partimizi övmüyoruz. Zaten yakında seçim de yok. Vatandaşlarımızın dertlerini dinledikten sonra, bunları salı günleri yapılan grup toplantısında dile getiriyorum. Bu yeni bir yöntemdir. Buradan sonra Gömeç ve Ayvalık ilçelerimizi ziyaret edeceğiz" dedi.


Akşener, esnaf ziyaretinin ardından İYİ Parti İlçe binasına giderek burada partililerle birlikte çay içti ve sohbet etti. - BALIKESİR

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:43 Kaynak: İHA
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