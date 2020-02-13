İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bursa'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Baruthane Mahallesi'nde esnaf ziyareti yapan Akşener, muhtarlığa da gitti.

Sohbet edip sorunlarını dinlediği vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Akşener, partisinin Yıldırım ve Nilüfer ilçe başkanlıklarında partililerle buluştu.

Daha sonra çoğunlukla öğrencilerin ikamet ettiği merkez Nilüfer ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi'ne giden Akşener, burada da esnafı ziyaret etti ve öğrencilerle sohbet etti.