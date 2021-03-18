ÇANAKKALE İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla geldiği Çanakkale'nin Biga ilçesinde esnafı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Çanakkale'ye geldi. Çanakkale'nin Biga ilçesinde esnaf ziyareti yapan Akşener'e İYİ Parti ve CHP milletvekilleri eşlik etti. Çok sayıda partili tarafından karşılanan Akşener, esnafla sohbet ettikten sonra kent merkezine doğru yola çıktı.