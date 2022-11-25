İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, canlı yayın konuğu oldu Açıklaması - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, canlı yayın konuğu oldu Açıklaması

25.11.2022 12:59
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, canlı yayın konuğu oldu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayında ailesi ve evlilik hayatı ile siyasette kadın olmanın zorluklarını anlattı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayında ailesi ve evlilik hayatı ile siyasette kadın olmanın zorluklarını anlattı.

Akşener, FOX TV'de yayınlanan "Çağla ile Yeni Bir Gün" programının canlı yayın konuğu oldu.

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilkokul öğretmenlerinin Akşener'le ilgili videosunun yayınlandığı programda stüdyoya gelen bir sanatçı, saz çalarak Akşener'in sevdiği türküleri seslendirdi.

Ailesinden söz eden Akşener, anne ve babasının çocuk yaşta mübadeleyle Türkiye'ye geldiğini belirterek, okumayı çok sevdiğini anlattı.

Eşi ve çocuklarından bahseden Akşener, gençliğinin başındayken hayalinde evlilik olmadığını, ancak ailesiyle gittiği Kocaeli'de 18 yaşında tanıştığı eşiyle 24 yaşında evlenmeye karar verdiğini dile getirdi.

Akşener, 42 yıldır evli olduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Eşimle birbirimize karşı bir çekinmemiz yok, bu benim siyasi hayatım için müthiş bir şey. Mesela, politik bir fırsat doğdu. Benim çok istediğim bir şeydi, büyükşehir belediye başkanlığı adaylığı üzerinden. Sonra çok iyi performans gösterdim ama kazanamadım. Kaybederken kazanan bir seçim oldu. Ankara'ya çağırdılar, Ankara'da bir yolculuk başlayacak. Biz birbirimize bir söz verdik, hayatımızda ne olursa paylaşacağız diye. Mesele benim eşime, onun da bana söylemediği hiçbir şey yoktur. Bakın insanlar yalan konuşur, elbette konuşur. Bizim birbirimize dair konuşmadığımız, söylemediğimiz hiçbir şey yoktur. Muhtemelen bu evliliğimizde çok önemli bir etken oldu."

"Başarılarımız hep birilerinin üzerinden alkışlanır"

Eşiyle yan yana bir fotoğrafı gösterilen Akşener, "Ben siyaset yapıyorum, erkek-kadın fark etmez binlerce insanla fotoğrafım var. Buradan eşimi kaldırmışlar, bu fotoğrafın yanına FETÖ'yü koymuşlar. O kadar hakarete, iftiraya uğradım bu süreç içerisinde. Hepsinde beni sakinleştiren kocam oldu. Diyor ki; 'Bir kadının yanından kocası kaldırılmaz.'" diye konuştu.

Kadın politikacı olmanın nasıl bir duygu olduğu sorulan Akşener, kadın olmanın başlı başına zor olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet'in en büyük başarısının, eğitim yoluyla hem kadınlara hem de erkeklere fırsat eşitliği sağlamasının olduğunu vurgulayan Akşener, kadınlara karşı ön yargılara değindi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Cam tavanlar, çeşitli engeller var. Mesela, siz çok güzel bir kadınsınız ama zeki bir kadınsınız. Sırf güzel olarak anılmak sizi sinir ediyordur. Sadece güzellikle anılmak, buranın çok az görülüp bu tarafın görülmesi bile başlı başına bir tacizdir. Başarılarımız hep birilerinin üzerinden alkışlanır." şeklinde konuştu.

Akşener'e, programda yapılan bir kase de hediye edildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, canlı yayın konuğu oldu Açıklaması - Son Dakika

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