Üye Girişi
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

25.09.2021 01:11
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, "Ben aday değilim. Kendi adıma bunu konuşabilirim. Ben cumhurbaşkanı adayı değilim, net bir şekilde.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, "Ben aday değilim. Kendi adıma bunu konuşabilirim. Ben cumhurbaşkanı adayı değilim, net bir şekilde." dedi.

Akşener, Halk Tv canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Bugüne kadar kaç il gezdiği yönündeki soru üzerine Akşener, 20 Ocak 2020'de başladığı gezilerde bugüne kadar 59 il gezisinin tamamlandığını söyledi. Akşener, son olarak Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'yı ilçeleri dahil olmak üzere ziyaret ettiğini, vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldiğini belirtti.

Merkez Bankası'nın faiz indirimine yönelik bir soru üzerine Akşener, Merkez Bankası Başkanının daha önce yaptığı açıklamalardan bu kararı beklediklerini söyledi. Dolar ve avrodaki artışa değinen ve bu paralarla alınan her şeyin zamlanacağını savunan Akşener, bunun da enflasyonu artıracağını söyledi.

Gezdiği yerlerde sigortalı çalışanların yüzde 70'inin asgari ücretli olduğunu gördüğünü aktaran Meral Akşener, "Asgari ücret normal, ortalama ücret olmuş. Bu korkunç bir şey." ifadesini kullandı.

Akşener, bir soru üzerine zincir marketlerde yapılan denetimleri eleştirerek, bunun fiyat artışlarına bir çare olamayacağını dile getirdi.

"Bunu sağlıklı bulmadığımı ifade ettim"

Bir erken seçim bekleyip beklemediği yönündeki soru üzerine Akşener, Kasım 2022'de bir seçim olacağı yönündeki öngörüler bulunduğunu ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının nasıl hareket edeceklerini öngöremediğini söyledi.

Akşener, "Ancak şunu söyleyebilirim, ister zamanında ister önce, bu sistemle onların seçim kazanması mümkün değil." açıklamasını yaptı.

Meral Akşener başka bir soru üzerine ise cumhurbaşkanı seçimlerine çok adayla gidilmesine karşı olduğunu belirterek, bunun pratiğini önceki seçimde gördüklerini söyledi. Akşener, şöyle konuştu:

"Bir baktık ki Tayyip bey ile değil, birbirimizle rekabet ediyor olduk. Bunu sağlıklı bulmadığımı ifade ettim. Benim o tecrübeden kaynaklı bir kanaatim. 31 Mart'ta Kılıçdaroğlu ve ben vardım. Bu masanın etrafında Saadet Partisi, Demokrat Parti var. Yeni kurulan partiler var. DEVA ve Gelecek Partisi. Başka partiler de var. Bu masada kim olacak, ne yapılacak onu ben bilmiyorum. Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Erdoğan. Sayın Erdoğan, seçildiği takdirde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devam edecek. Sonsuz imkanları olan bu sistemde başkan olan bir Sayın Erdoğan kazanacak. Cumhur İttifakı'nın adayının hedeflediği bu. Bizim ise ikili bir sistemimiz var. Bir cumhurbaşkanını seçeceğiz ama o cumhurbaşkanı parlamenter sisteme geçişin taşlarını döşeyecek."

"Bu benim şahsi kararım"

Kendisinin aday olup olmayacağı yönündeki soruyu da yanıtlayan Akşener, "Ben aday değilim. Kendi adıma bunu konuşabilirim. Ben cumhurbaşkanı adayı değilim, net bir şekilde. Bunu daha önce söyledim, şimdi daha net söyleyeyim, daha evvel söyledim anlaşılamadı bir türlü. Ben aday değilim, kendi adıma bunu net bir şekilde söylüyorum, kendi adıma söylenen bir söz bu. Kim aday olacak kısmında seçilecek, kazanacak bir adayla ve cumhurbaşkanlığını devam ettirecek bir adayla gideceğiz. Ben aday değilim, ben başbakanlığa adayım." diye konuştu.

Bu konuyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmadıklarını aktaran Meral Akşener, "Bu benim şahsi kararım. Ben bunu kimseyle müzakere etmiş değilim. Sadece partide arkadaşlarım biliyor bunu." dedi.

"Meclis'te varlığını sürdüren bir parti legal ve hukukidir"

"Kürt sistemi nasıl çözülecek, oradaki meşru muhatap kimdir?" yönündeki soruyu da yanıtlayan Akşener, Kılıçdaroğlu'nun TBMM'yi adres gösterdiği açıklamasını ilk kez yapmadığını belirtti.

Orada ikinci bir konu daha olduğunu aktaran Akşener, şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu, hem HDP'yi başat aktör olarak koydu hem TBMM'yi merkeze koydu, adres gösterdi. Nitekim 2009-2010 arasında Sayın Cemil Çiçek'in başkanlığı döneminde Meclis'te anayasa değişikliği söz konusu oldu. Bütün siyasi partiler eşit olarak oraya üye verdiler. Hem HDP hem MHP hem AK Parti beraber çalıştılar. Demek ki Meclis böyle bir durum. Yalnız burada ilginç bir şey oldu Sayın Sezai Temelli çıktı, 'biz muhatap değiliz, muhatap İmralı'dır' dedi. Ondan sonra HDP'nin yöneticileri HDP'nin aktörlüğü konusunu kabul ettiler ama İmralı'yı da meşru muhatap olarak ortaya koydular. Sayın Kılıçdaroğlu da döndü dedi ki 'İmralı da Kandil de muhatap falan değildir.' Sayın Kılıçdaroğlu başından beri HDP'nin buralara mesafe koymasını söyledi, biz de böyle bakılması gerektiğini söyledik."

" Millet İttifakı'nın iki bileşeni olarak biz İmralı'yı da Kandil'i de muhatap kabul etmiyoruz." diyen Akşener, "Meşruiyet üzerinden gidersek HDP şu anda Meclis'te temsil edilen, insanların oy verdiği, Meclis'te grup kurmuş, devlet hazinesinden para alan, Meclis Başkanvekili olan, o Başkanvekilinin Meclis'i yönettiği bir parti. Kimse bunun üzerinden abuk sabuk konuşup bizleri suçlamasın. Sonuç itibarıyla Meclis'te varlığını sürdüren bir parti legal ve hukukidir. AYM'de bir dava var, onun sonucu ne olur ne olmaz ben bilmem." şeklinde konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Hande Yener çok cesur! Maske ve jartiyerli kostümüyle sahne aldı 00:34 Hande Yener çok cesur! Maske ve jartiyerli kostümüyle sahne aldı Tehlikeye aldırış etmeyen vatandaştan görüntülediği domuza güldüren sözler: Birader ne var ne yok 23:41 Tehlikeye aldırış etmeyen vatandaştan görüntülediği domuza güldüren sözler: Birader ne var ne yok Akşener partisinin anketlerdeki oy oranını verdi: 9 anketin ortalamasına göre yüzde 16 görünüyoruz 22:40 Akşener partisinin anketlerdeki oy oranını verdi: 9 anketin ortalamasına göre yüzde 16 görünüyoruz
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşları içinde izledi: Ailem beni sattıktan sonra izliyor 21:40 Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşları içinde izledi: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı 19:40 Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı 18:20 Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı
Türkiye'nin gündemine 17:42 Türkiye'nin gündemine "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle oturan kurye beraat etti Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor 15:56 Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor

Son Dakika Haberleri
18:47 Avrupa'da örneği yok! Bakan Yanık, 150 dönüm üzerine kurulacak sosyal hizmet şehrinin detaylarını Haberler.com'a anlattı
18:37 James Rodriguez'in sözleşmesinde şaşkınlık yaratan madde! Messi'yle oynama fırsatı gelirse bedelsiz gidecek
18:20 Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı
18:07 Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'in babası koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.
18:00 Son dakika! Altının kilogramı 497 bin 700 liraya düştü
17:57 Rizespor başkanı "Gömmemiz lazım" dedi, Galatasaray taraftarı deliye döndü! Sözlerine tepki büyüyor
17:44 CHP'li Erdoğdu, "Keşke Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse" sözlerinden sonra geri adım attı: Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu
17:39 Danla Bilic yeni sevgilisi Yusuf Engin'le yemek yerken görüntülendi
17:13 Büyük şaşkınlık yarattı! A Milli Futbol Takımımız'a hokey hocası getiriyor
16:51 Galatasaray'da kötü gidişatın faturası 3 futbolcuya kesildi! Fatih Terim, o isimlere forma vermeyecek
Arka Sokaklar dizisindeki aşı sahnesi tepki çekti, kısa sürede binlerce tweet atıldı Arka Sokaklar dizisindeki aşı sahnesi tepki çekti, kısa sürede binlerce tweet atıldı         
00:43
ABD Temsilciler Meclisi, Ülkü Ocakları'nın araştırılmasına ilişkin maddeyi onayladı ABD Temsilciler Meclisi, Ülkü Ocakları'nın araştırılmasına ilişkin maddeyi onayladı         
00:06
Altay mağlubiyeti sonrası Beşiktaş taraftarı çok öfkeli! 4 futbolcuyu takımda istemiyorlar Altay mağlubiyeti sonrası Beşiktaş taraftarı çok öfkeli! 4 futbolcuyu takımda istemiyorlar         
23:38
Meral Akşener ilk kez net şekilde konuştu: Ben cumhurbaşkanlığına değil, başbakanlığa adayım Meral Akşener ilk kez net şekilde konuştu: Ben cumhurbaşkanlığına değil, başbakanlığa adayım         
22:23
Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti         
21:30
Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler         
18:54
Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı         
18:04
15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı 15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı         
17:13
Müge Anlı'ya katılan Alexander Schlıenbecker, 33 yıl sonra gerçek adını öğrendi Müge Anlı'ya katılan Alexander Schlıenbecker, 33 yıl sonra gerçek adını öğrendi         
15:48
Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü         
15:39
Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım         
13:58
İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı         
13:26
İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı         
11:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı         
11:51
Murat Ülker, zincir marketlere yönelik Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin         
11:18
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü         
10:14
Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2021 02:36:21. #1.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement