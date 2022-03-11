İYİ Parti Genel Başkanı Akşener canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

11.03.2022 12:58
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı ile ilgili, "Yan yana gelinmesini sıfır noktasında değerlendirmiyorum, bu adımlar güzel adımlar.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rusya-Ukrayna- Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı ile ilgili, "Yan yana gelinmesini sıfır noktasında değerlendirmiyorum, bu adımlar güzel adımlar." dedi.

Fox TV canlı yayınında soruları yanıtlayan Akşener, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rus ve Ukrayna dışişleri bakanlarının da katılımıyla Antalya'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısına değinen Akşener, "Keşke Antalya'daki görüşmeden bir sonuç çıksaydı, çok mutlu olurduk, çok sevinirdik, iyi bir şey olurdu. Ama kayda değer bir şey çıkmadı. Ama yan yana gelinmesini de sıfır noktasında değerlendirmiyorum, bu adımlar güzel adımlar. Ama sonuç çıkmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Batı dünyasının son dönemde otoriter rejimlere gözlerini kapattığını ve o ülkeleri ucuz birer üretim üssü olarak görmeye başladığını ifade eden Akşener, bunun sonucu olarak otoriter rejimlerin yayılmaya başladığını savundu.

Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelinen noktada Ukrayna'yı işgale kalkışan bir Putin'le karşı karşıyayız. Burada ben Rusları, Rusya'yı kastetmiyorum. Çünkü bu liderleri büyüten, sırtını sıvazlayan, yaptığı her türlü yanlışı görmezlikten gelen bir Batı dünyası var. Zelenskiy açık bir şekilde 'Ben seçilirsem NATO'ya gireceğim. Avrupa Birliği'ne gireceğim' demiş ve vatandaş ona bu vaadinden dolayı yüzde 70, ikinci turda oy vermiş. Putin diyor ki 'Hayır sen bunu yapamazsın' ve cevap olarak 'Ben seni işgal ederim.' Peki ne yaptın sen daha evvel? Sen Kırım'ı da ilhak ettin. Böyle bir çerçevede bizim bunu anlayabilmemiz, savunabilmemiz mümkün değil. Batı dünyası ise bu dediğim çerçeveden bu işe baktığı için Ukrayna işgalinde sınıfta kaldı."

Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'a yaptığı ziyarete ilişkin de Akşener, Türkiye'nin tüm şehirlerinin kıymetli olduğunu, her şehirde yaşayan her insanın birinci sınıf vatandaş olduğunu söyledi.

Ülkede her vatandaşın cebinden çıkardığı nüfus kağıdının "bu ülkenin tapu senedi" olduğunu dile getiren Akşener, "Biz böyle bakıyoruz. Böyle baktığımız için de çok güzel bir şey bu ziyaret. 5 yıl aradan sonra Sayın Kılıçdaroğlu gitti. Gayet güzel karşılanmış. Gayet güzel bir siyasetçi için. Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı çeşitli algı oluşturma çabaları var. Onlar açısından bence olumlu bir ziyaret." ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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