Son Dakika Haberleri: İyi Parti Genel Başkanı Akşener, CHP Genel Merkezi'ne Geldi

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, CHP Genel Merkezi'ne Geldi

1 saat önce

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Merkezi'ne gelmesi ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Merkezi'ne geldi.

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Merkezi'ne gelmesi ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Merkezi'ne geldi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:51 Kaynak: AA
Meral Akşener, İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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