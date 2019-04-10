İyi Parti Genel Başkanı Akşener, CHP Genel Merkezi'ne Geldi
1 saat önce
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Merkezi'ne gelmesi ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Merkezi'ne geldi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:51 Kaynak: AA
- İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
'in CHP
Genel Merkezi'ne gelmesi ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Merkezi'ne geldi.
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