Akşener, Çocuk Şenliğine Katıldı - Son Dakika
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Akşener, Çocuk Şenliğine Katıldı

23.04.2022 14:24

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ankara Etimesgut’ta düzenlenen çocuk şenliğine katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ankara Etimesgut'ta düzenlenen çocuk şenliğine katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen şenliğe katıldı. Akşener, çocukların kendi aralarında yaptıkları çuval, kaşık üzerinde yumurta gibi yarışmaları izledi, destek oldu. Etkinlikte çocukların yoğun ilgisini gören Akşener, çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi.

Akşener, Çocuk Şenliğine Katıldı
Akşener, Çocuk Şenliğine Katıldı
Akşener, Çocuk Şenliğine Katıldı
Akşener, Çocuk Şenliğine Katıldı
Akşener, Çocuk Şenliğine Katıldı
Akşener, Çocuk Şenliğine Katıldı
Akşener, Çocuk Şenliğine Katıldı
Akşener, Çocuk Şenliğine Katıldı
Akşener, Çocuk Şenliğine Katıldı

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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