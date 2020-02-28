İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Cumhurbaşkanını aradım ve sadece bilgi aldım" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 'Cumhurbaşkanını aradım ve sadece bilgi aldım' - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Cumhurbaşkanını aradım ve sadece bilgi aldım"

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdlib'de Türk askerine yönelik hava saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığını ve bilgi aldığını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdlib'de Türk askerine yönelik hava saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığını ve bilgi aldığını söyledi.

Akşener, partisinin genel merkezinde, İdlib'deki saldırıya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Acı bir olayla karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Akşener, görüşme sağladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bilgileri kendisiyle paylaştığını aktardı.

Görüşmede neler konuşulduğunun sorulması üzerine ise Akşener, "Ben devletimizin bugün itibarıyla başı durumunda olan Sayın Cumhurbaşkanıyla bir görüşme yaptım. Cumhurbaşkanını ben aradım ve sadece bilgi aldım. Paylaşmam doğru olmaz." karşılığını verdi.

CHP'nin TBMM'de kapalı oturum gerçekleştirilmesi teklifinde bulunduğunun hatırlatılması üzerine de Akşener, bunun yapılmasında fayda olduğunu bildirdi.

"Mehmetçiğimizin ayağına taş değmesin"

Akşener, partisindeki toplantıda değerlendirmelerde bulunulacağına işaret ederek, "Milletimizin başı sağ olsun. Şu anda orada bulunan Mehmetçiğimizin ayağına taş değmesin. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun, peygamber efendimize komşu olsunlar." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, daha sonra partisinin genel başkan yardımcılarının da bulunduğu toplantıya geçti.

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:36 Kaynak: AA
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