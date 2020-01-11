İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Demokrasiyi yeniden tesis edeceğiz" - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Demokrasiyi yeniden tesis edeceğiz"

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeniden iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin oluşmasını başaracaklarını ve demokrasiyi yeniden tesis edeceklerini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeniden iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin oluşmasını başaracaklarını ve demokrasiyi yeniden tesis edeceklerini söyledi.

Akşener, çeşitli programlara katılmak için geldiği Mersin'de, partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada, mehter takımı eşliğinde karşılanan Akşener, teşkilat binasında partililerle fotoğraf çektirdi, sohbet etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki "Geleceğin Türkiye'si İçin İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Paneli"ne de katılan Akşener, buradaki katılımcılar Deniz Zeyrek, Ahu Özyurt, Namık Tan ve Şerif Turgut'u dinledi.

Akşener, panelin ardından yaptığı konuşmada, Mersin'in demokrasi anlamında özel bir yeri olduğunu ifade etti.

Son iki aydır "sistem soruları" sorulduğunu dile getiren Akşener, "Parlementer sisteme dönmek isteyen insan sayısı yüzde 64. Bunu bir görev ve sorumluluk bildiğim için gündeme getirdik ve vatandaş da arkasında durdu." diye konuştu.

İnsanların güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlementer sisteme geçiş yönünde fikir bildirdiğini savunan Akşener, bu durumun ülke için "çıkış yolu" olduğunu ileri sürdü.

İYİ Parti olarak muhalefet yapmanın görevlerini yerine getirdiklerini aktaran Akşener, şöyle devam etti:

"Ekonominin patronu güvendir, güveni sağlayan adalettir. Adaleti sağlayan hukukun üstünlüğüdür, özgürlüktür, ifade hürriyetidir. Kuvvetler ayrılığıdır, şeffaflıktır. Akraba kayırmadan uzaklaşmaktır. Liyakatın öne alınmasıdır. Biz bu işi başaracağız. Yeniden iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin oluşmasını başaracağız. Demokrasiyi yeniden tesis edeceğiz. Şeffaflığı, hukukun üstünlüğünü ve kuvvetler ayrılığını elbette tesis edeceğiz."

Akşener, daha sonra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i makamında ziyaret etti.

Meral Akşener, İYİ Parti, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:46 Kaynak: AA
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