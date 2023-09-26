İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru

Son Güncelleme: 26.09.2023 10:48

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hakkında "kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verilen "Fetullahçı Terör Örgütü'ne üyelik" soruşturması sürecinde hak ihlallerine uğradığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hakkında "kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verilen "Fetullahçı Terör Örgütü'ne üyelik" soruşturması sürecinde hak ihlallerine uğradığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yaptı.

Akşener'in avukatı İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, başvuruya ilişkin yazılı açıklamasında, Akşener'in Anayasa'nın 36. maddesinde düzenlenen "adil yargılanma", "yöneltilen suçlamanın nedeninden ve niteliğinden haberdar olma", "makul sürede yargılanma" ve "lekelenmeme" haklarının ihlal edildiğini ileri sürdü.

Tüm bilgi ve belgelere erişildiği 2019'da hiçbir makul gerekçe olmaksızın verilen gizlilik kararından sonra dosyada esasa ilişkin hiçbir işlem yapılmadığını iddia eden Poyraz, tüm süreç boyunca medyadaki kimi haber ve yayınlarda dosya içeriğine ilişkin bilgilere yer verildiğini ve yorumlar yapıldığını belirtti.

Poyraz, 4 yılı erişim kısıtlı, 7 yıl süren soruşturmanın, "bu süreçteki seçimlerde Akşener ve İYİ Parti aleyhine AK Parti ile Cumhur İttifakı'ndaki diğer siyasi partiler tarafından bir siyasi silah ve politik malzeme olarak kullanıldığını" savundu.

Uğur Poyraz, başvuruda Akşener'in anayasal haklarının ihlal edildiğinin tespiti ile bu süreçte uğradığı saldırılar sebebiyle 5 milyon lira manevi tazminat talebinde bulunulduğunu belirterek, tazminata hükmedilmesi durumunda tüm tutarın şehit ailelerine verileceğinin dilekçede belirtildiğini kaydetti.
Kaynak: AA

Meral Akşener, İYİ Parti, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru - Son Dakika
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