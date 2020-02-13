İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bursa'da esnaf ziyareti - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bursa'da esnaf ziyareti

7 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim dönemi dışında da esnafı dinleyip, oy kaygısı taşımadan halkın beklentilerini TBMM'ye taşımak için çalışma yaptıklarını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bursa'da esnaf ziyareti, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim dönemi dışında da esnafı dinleyip, oy kaygısı taşımadan halkın beklentilerini TBMM'ye taşımak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde partililer tarafından karşılanan Akşener, esnafa ziyarette bulunarak vatandaşlarla sohbet etti. Halkın ihtiyaç ve beklentilerini dinleyen Akşener, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Akşener, İYİ Parti Kestel İlçe Başkanlığında partililerle basına kapalı buluşmasının ardından Gürsu ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Gürsu'da parti binası önünde vatandaşlara hitap eden Meral Akşener, esnaf, emekli, işçi, memur, çiftçi ve köylünün sorunlarını konuşmak için farklı şehirleri gezip onlarla bir araya geldiklerini anlattı.

Akşener, şunları kaydetti:

"Sizlerin derdini konuşamıyoruz çünkü değerler üzerinde 'o ona bunu demiş, şu şuna şunu demiş' üzerinden bir politik dönem geçiriyoruz. Bütün siyasiler için seçmen bir velinimettir. Bunu yeniden canlandırmak, sahte gündemleri ortadan kaldırmak için bir karar verdik ve şehirlerimizde ilçeleri geziyoruz. Seçim zamanı olmadan esnafı dinlemek ve oy kaygısı taşımadan sizin sesinizi alıp Meclis'e götürmek üzere bir çalışma yapıyoruz. Bugün Bursa'yı geziyorum. o nedenle buradayız. Esnafımızı dinledik. Esnafımızın dertlerini salı günü konuşmamda dile getireceğim, iktidar partisinden talep edeceğim. Emeklilerimizin, emeklilikte yaşa takılanların ve atanamayan öğretmenlerin derdini dinledik. Ağalar duysun diye salı günkü konuşmamın içine koyacağım."

Daha sonra Kestel'de bir tekstil fabrikasını ziyaret eden Akşener, işçilerle öğle yemeği yedi.

Meral Akşener, İYİ Parti, Bursa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:22 Kaynak: AA
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