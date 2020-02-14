İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Celal Bayar'ın anıt mezarına ziyaret - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Cumhuriyeti 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarını ziyaret etti.

Bazı ziyaretler için Gemlik ilçesine giden Akşener, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, belediye yönetimi ve partililer tarafından karşılandı.

Celal Bayar Vakfı ve Müzesi'ni gezen Meral Akşener, Bayar'ın anıt mezarında dua etti ve ardından Umurbey Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Akşener daha sonra ilçe merkezine geçerek, İYİ Parti Gemlik İlçe Başkanlığının ardından esnaf ziyaretinde bulundu.