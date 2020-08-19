İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Davutoğlu'na ziyaret - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Davutoğlu'na ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın sözlerine ilişkin, "Türkiye birikimi olan, mandacılığı kovalamış bir ülkedir.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Davutoğlu'na ziyaret, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın sözlerine ilişkin, "Türkiye birikimi olan, mandacılığı kovalamış bir ülkedir. Değişimleri sandıkta millet yapar. Kararları millet verir. Kimsenin haddi ve hakkı değildir. Sayın Erdoğan'ın fikrini şiddetle merak etmekteyim." dedi.

Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Yardımcıları Metin Ergun, Uğur Poyraz ve Şenol Sunat ile Gelecek Partisine gelen Akşener'i girişte Parti Sözcüsü Selim Temurci karşıladı.

Akşener ve Davutoğlu yaklaşık 1 saat 45 dakika süren görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Davutoğlu, Akşener'in partilerine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiğini, görüşmede Türkiye'nin sorunları konusunda kapsamlı istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

Akademisyenlik hayatı boyunca Akşener'i takdirle takip ettiğini belirten Davutoğlu, "Akşener, hep düşündüğünü savunan, savunduğu konularda da dirayetle duran kimliğiyle Türk siyasetine damga vurmuştur." dedi.

Akşener'in parti kurma sürecinde yaşadıklarını kendileriyle paylaştığını ve Türkiye'nin gündemine ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını dile getiren Davutoğlu, "Gerek parti programlarımızın karşılaştırılmasında gerekse sohbetimizde birçok konuda benzer kanaatlere sahip olduğumuz, benzer kaygılar taşıdığımız, birlikte çalışmamız durumunda ciddi bir sinerji oluşabileceği kanaati bizde hasıl olmuştur." diye konuştu.

Siyasi partilerin birbirleriyle iletişim içinde olmadığını, oysa partilerin sık görüşmesi gerektiğini belirten Davutoğlu, "Biz iktidarı yıpratmak için değil, Türkiye'ye çözüm göstermek için siyaset yapıyoruz. Bundan sonra da İYİ Parti ve Gelecek Partisi arasında ülkede herhangi bir yeni gelişme olduğunda bir istişare zemini olacaktır." ifadesini kullandı.

Davutoğlu, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın sözleri üzerine tüm partilerin bir araya gelerek bir açıklama yapması gerektiğini Akşener'e söylediğini aktardı.

"Biden'ın sözlerine karşı 'ortak tutum' teklifini olumlu gördük"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise evlerinde gibi ağırlandığını belirterek, Davutoğlu'na teşekkür etti.

Akşener, "Partiler arası iş birliği içinde rekabet anlayışının hayata geçirilmesinin Türkiye'ye nefes aldıracağına inanıyoruz. Davutoğlu'nun Biden'ın sözlerine karşı 'ortak tutum' teklifini olumlu gördük. Sayın Erdoğan'ın bu sözlere ne dediğini duymadım. Türkiye birikimi olan, mandacılığı kovalamış bir ülkedir. Değişimleri sandıkta millet yapar. Kararları millet verir. Kimsenin haddi ve hakkı değildir. Sayın Erdoğan'ın fikrini şiddetle merak etmekteyim." değerlendirmesini yaptı.

"Pek çok noktada ortak yaklaşımımız var"

Akşener ve Davutoğlu, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Davutoğlu'na, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ( Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?)" sözlerinin sorulması üzerine, "Biz bitaraf durumunda değiliz. Türkiye'de korkuyu tamamen ortadan kaldıracak bir siyasi iklim şart. Kişilerden, akımlardan korkulmayan bir ortam gerekiyor. Bu soruyu Kılıçdaroğlu'na veya korkan kimlerse yöneltmeniz doğru olur." dedi.

"İki parti arasında yeni bir ittifakın olup olmayacağının" sorulması üzerine de Davutoğlu, "Türkiye'de siyasetin tansiyonunun düşmesi lazım. Pek çok noktada ortak yaklaşımımız var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği ittifaklardan bahsetmek için daha erken bir dönem. Biz öncelikle yakın diyalog kurmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Davutoğlu, Biden'ın açıklamalarının Türkiye'ye, Türk demokrasisine hakaret olduğunu dile getirerek "Öncelikle cevap verme sorumluluğu iktidarda olanlarındır. Duyulduğu anda hepimiz tepki verdik. Muhalefet sessizdir diyenler, duymuyorlar." dedi.

"Türkiye'nin güney sınırındaki dış politikasını nasıl değerlendirdiği" sorusuna Davutoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasının doğru olduğu, arkasında durdukları karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Son dönemde vaka sayılarında kısmi bir artış yaşansa da salgın halen kontrolümüz altındadır." sözlerine yönelik görüşlerinin sorulması üzerine ise Akşener, şunları kaydetti:

"Maalesef bizim önerilerimizi kimse gündeme almadı. 15 ya da 21 gün tüm Türkiye'de karantina uygulansaydı, bazı sınır kapılarımız kapanabilseydi hizmet sektöründe yer alan esnaf bağırmayacaktı, açız demeyecekti hem de ekonomiyi daha farklı bir noktadan yönetmek mümkün olabilecekti. Sonuç itibarıyla sürü bağışıklığı üzerinden gidiliyor. Bilimsel düşünce tarzı anlık düşünceyle yürümez."

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, İYİ Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 18:29

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Davutoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı için adayı olacak mı? Akşener, merak edilen soruya Demirel'in efsane sözüyle yanıt verdi Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi Son Dakika: Olympique Lyon'u 3-0 mağlup eden Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla, Brezilya ekibi Flamengo ile sözleşme imzaladı Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Üç kişinin tutuklandığı foseptik cinayetindeki detaylar kan dondurdu Otobüste maske takmayan kadın kendisini "Doktorum takma dedi" diye savundu En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un Ayasofya işlemeli forması Türk taraftarların tepkisini çekti Son Dakika: Fenerbahçe, Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ü 3+1 yıllığına transfer etti Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı         
19:37
Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü         
19:34
Denizden dönen baba-kızı feci kaza ayırdı! Vince çarpan otomobil hurdaya döndü Denizden dönen baba-kızı feci kaza ayırdı! Vince çarpan otomobil hurdaya döndü         
19:03
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti         
18:07
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti         
17:58
9 gündür kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü cansız beden buldu 9 gündür kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü cansız beden buldu         
17:28
Vatandaşlar, meteor düşen alanda mıknatıslarla gök taşı aradı Vatandaşlar, meteor düşen alanda mıknatıslarla gök taşı aradı         
17:21
"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok         
16:53
Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş tutuklandı Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş tutuklandı         
16:48
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı         
16:47
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında         
15:48
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu         
15:26
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü         
14:59
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi         
14:36
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu         
14:23
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları         
13:46
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı         
13:12
İstanbul'da bir kişi eski çalışanı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu İstanbul'da bir kişi eski çalışanı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu         
12:47
Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi         
12:34
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor         
12:31
Ek ödeme oranı yükseltilirse emekli maaşlarında 382 liraya varan artış yaşanacak Ek ödeme oranı yükseltilirse emekli maaşlarında 382 liraya varan artış yaşanacak         
11:54
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı         
10:59
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu         
10:43
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor         
10:24
Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada         
10:09
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu         
09:46
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi         
09:10
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu         
09:05
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı         
08:43
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi         
07:50
'Nişan atma' tartışması silahlı kavgaya döndü: 1 ölü 5 yaralı 'Nişan atma' tartışması silahlı kavgaya döndü: 1 ölü 5 yaralı         
06:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2020 00:56:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Davutoğlu'na ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei