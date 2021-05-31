Akşener'den Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Akşener, kentteki programı kapsamında geldiği belediyede, belediye başkanı Lütfü Savaş ile görüştü.

Ziyarette konuşan Akşener, kente birçok kez geldiğini belirterek, "Birlik ve beraberlikte, asgari müştereklerimizi çoğaltarak, farklılarımızı öne koyarak değil, onlara saygı duyarak, farklılığı enerjiye çevirip müştereklerimizi arttırarak yapılan bir çalışmayla refah, kalkınma, üretim, yatırım, her şey geliyor. Dolayısıyla, anlattıklarınızdan gördüğümüz kadarıyla bunun örneği olmuşsunuz. Ben milletim ve Hatay'da yaşayan herkes adına teşekkür ediyor, başarılarınızın ve gayretinizin devamını diliyorum." dedi.

Akşener, sorunların çözümü noktasında sık sık ilçelerde esnaf ziyareti yaptıklarını ifade ederek, bölgeyi, ekonomik coğrafya olarak tanımladıklarını söyledi.

Hatay'ın her zaman stratejik örnek olarak anlatıldığını dile getiren Akşener, şunları kaydetti:

"Hatay'da yaşayan her adetten insanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliğine, bütünlüğüne olan saygısı, sevgisi ve bağlılığı sebebiyle kenti, içişleri bakanlarına örnek olsun diye anlatırlardı. Müştereklerin birleştirilmesini sağlamış ve onun üzerinden tahkim etmiş bir şehir olarak, bir vaka analizi şeklinde bizlere anlatılırdı ve 'İstanbul'u, Hatay örneği üzerinden anla' derlerdi. Bunu hep birlikte el ele vererek, tekrar Hataylının, Hatay'da yaşayan herkesin üzerine basa basa söylediğimiz ama uygulanan sistemi, birliktelik ruhunu ve bundan doğan gücü bizler eliyle inşallah Türkiye'de her bir şehirde, ilçede, köyde, hanede oluşturacağız inşallah."

Savaş, ziyaret sonunda Akşener'e Hatayspor atkısı ve yöreye özgü hediyeler verdi.

Akşener ve beraberindekiler daha sonra Antakya Künefeciler Meydanı'na geçti.

Burada esnafla görüşen Akşener, ziyaretler sırasında kendisinden talepte bulunan iki çocuğa tablet sözü verdi.

Akşener'e ziyaretleri sırasında İYİ Parti milletvekilleri de eşlik etti.