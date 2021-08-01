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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den ormanları yakanlara karşı öneri: Terör üyeliği ile yargılansınlar - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den ormanları yakanlara karşı öneri: Terör üyeliği ile yargılansınlar

01.08.2021 16:54

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, orman yangınları nedeniyle zor günler yaşayan Antalya'da açıklamalar yaptı. Akşener, "Orman yangınlarına sebep olanlar ve olacaklarla ilgili arkadaşlarımız kanun teklifi verecek. O kişiler terör üyeliği ile yargılanmalıdır" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, günlerdir devam eden orman yangınları nedeniyle büyük hasarın oluştuğu Antalya'da Afet ve Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Burada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve yetkililerden bilgi alan Akşener, vatandaşlarla da sohbet etti.

"GÜN BİRLİK VE BERABERLİK GÜNÜ"

Manavgat'ta incelemelerde bulunan Akşener, yangınlarda hayatını kaybeden 5 vatandaşımız için baş sağlığı diledi. İncelemelerinin ardından konuşan Akşener, koordinasyon sisteminin yetersiz olduğunu dile getirdi. Akşener, uçakların yetersizliği konusuna değindi. Bütün enerji ve imkanların birleştirilmesi gerektiğini söyleyen Akşener, "Söylenecek çok şey var ama bugün birlik beraberlik günü" dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİYLE YARGILANSINLAR"

Kundaklama iddialarına ilişkin de bir öneride bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Manavgat özelinde anlatılanlar var. Türkiye genelinde anlatılanlar var. Eğer kundaklama varsa derhal bu kişiler bulunmalıdır. Kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Orman yangınlarına sebep olanlar ve olacaklarla ilgili arkadaşlarımız kanun teklifi verecek. O kişiler terör üyeliği ile yargılanmalıdır. Yanan ormanların yerine bir santimetre beton yapılmamalıdır. Yapılırsa elbet seçim gelecek. Oralara yapılan betonlar yıkılır bunun hesabı sorulur" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den ormanları yakanlara karşı öneri: Terör üyeliği ile yargılansınlar

Orman Yangınları, Meral Akşener, İYİ Parti, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den ormanları yakanlara karşı öneri: Terör üyeliği ile yargılansınlar - Son Dakika


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