İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı

30 dakika önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'e, Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'e, Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.

Akşener, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Eski Başbakanlarımızdan rahmetli Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:22 Kaynak: AA
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