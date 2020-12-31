İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den reform çağrısı - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den reform çağrısı

31.12.2020 15:31

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Gerek ekonomide gerekse hukuk alanında reforma elbette ihtiyaç var. Türkiye'de bir reform yapılmaya ihtiyaç var ama bu yapılabilir mi, buna ümidimiz yok." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Gerek ekonomide gerekse hukuk alanında reforma elbette ihtiyaç var. Türkiye'de bir reform yapılmaya ihtiyaç var ama bu yapılabilir mi, buna ümidimiz yok." dedi.

Akşener, Beşiktaş'taki Kadın Emeği Pazarı'nı ziyaretinin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Yeni yıl mesajlarınız ne olacak?", "Cumhurbaşkanının bugünkü yılbaşı mesajında, ekonomi ön plandaydı. 2021 için bazı reformlardan bahsetti. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Akşener, şu yanıtı verdi:

"Sayın Erdoğan'ın ağzından 'reform' çıktığında kendisine parmak sallanıyor dolayısıyla gerek ekonomide gerekse hukuk alanında reforma elbette ihtiyaç var. Türkiye'de bir reform yapılmaya ihtiyaç var ama bu yapılabilir mi, buna ümidimiz yok. Sayın Erdoğan'a tavsiyem hemen, en hızlı biçimde iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem için tarafları bir araya toplayıp, bizim önerdiğimiz memleket masasını toplamasıdır. Milletimizin nefes alabilmesi için hızlı bir şekilde güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçiş yapılmasının sağlanmasıdır. 'Bundan ümidin var mıdır?' diye sorarsanız, ümidim yoktur. Onun için inşallah biz, İYİ Parti olarak bu konuda üzerimize düşeni yapacağız. İlk seçimde bu sisteme dair vatandaşımız tepkisini ortaya koyacak. Partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçmiş olmanın cevabını milletimizden alacaklar, bedelini de sandıkta ödeyecekler diye düşünüyorum ve ben buna inanıyorum."

"Birbirimize biz kadınlar sarılmak zorundayız"

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanatçılara yönelik tanımlamasını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Atatürk'ün "Efendiler hepiniz milletvekili olabilirsiniz. Bakan olabilirsiniz, hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatçı olamazsınız." sözünü hatırlatarak, "Onun için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünü hatırlatmakla yetineyim." dedi.

Partisinin Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısının organizasyonuyla bugün kadınlara siyah tülbentler dağıttıklarını belirten Akşener, bu tülbentlerin bir yılda öldürülen kadınları sembolize ettiğini söyledi. Aynı gün üç kadının öldürülmesini de hatırlatan Akşener, şöyle konuştu:

"Bir günde bir kadını oğlu, bir kadını kocası, bir kadını iddiaya göre arkadaşı ve en vahşi bir biçimde katlettiler. Biri anne, biri eş, biri de arkadaş. Ben özellikle akademisyen arkadaşımızı da andığım bir Twitter mesajından sonra bilerek sustum, bakalım ne olacak diye... Bol bol konuştu adamlar, eylem sıfır. Konuştular, bağırdılar, ortada hiçbir şey yok. Buradan sizler aracılığıyla kadınlarımıza sesleniyorum: Bu adamlardan bir şey çıkacağı yok, laf çok icraat yok. Dolayısıyla birbirimize biz kadınlar sarılmak zorundayız. Benim hayalimdeki Türkiye'de bir kadına elini uzatan o alçağın elinin kırıldığı bir Türkiye var. Bir kadına uzanan ellerin kırıldığı bir Türkiye'yi biz, birbirimize, ellerimizi tutarak, birbirimize sarılarak kadınlar başarmak zorundayız. Eğer erkeklerden, bol bol konuşup icraat yapmayan adamlardan beklersek pek çok kadın öldürülmeye, şiddet görmeye devam eder."

Geçmişte İstanbul Sözleşmesi üzerinden tartışmaların da yaşandığını hatırlatan Akşener, "Bugün burada sizlerin huzurunda, sizlerin aracılığıyla İstanbul Sözleşmesi üzerinden kavgayı bir kenara koyup, İstanbul Sözleşmesi hükümlerinin uygulamaya derhal konulmasını talep ediyorum. Katledilen bütün kadınlarımıza huzurunuzda rahmet diliyorum ama onun ötesinde onların manevi huzurunda her birinden, hiç parmağını kıpırdatmayan bu adamlar adına özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kadın Emeği Pazarı'nı ziyaret eden Akşener, tezgah başındaki kadınlarla konuşup sattıkları ürünler hakkında bilgi aldı. Akşener, bazı tezgahlardan el örgüsü ürün satın aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den reform çağrısı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den reform çağrısı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den reform çağrısı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den reform çağrısı

İYİ Parti, Türkiye, Reform, Kadın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den reform çağrısı - Son Dakika


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